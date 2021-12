Beautiful anticipazioni 27 dicembre, Hope si trova faccia a faccia con il suo manichino

Negli episodi di Beautiful andati in onda nei giorni scorsi Liam è venuto a conoscenza del fatto che Thomas aveva in casa sua il manichino di Hope. Il ragazzo affronta il giovane Forrester e lo accusa di non essere mai guarito ma di aver finto tutto il tempo con il solo obiettivo di riconquistare e riavere Hope al suo fianco. Il giovane Forrester si giustifica dicendo che il manichino è un oggetto di scena ed inventa delle scuse per sostenere la sua menzogna.

Liam ha una lunga ed accesa discussione con Thomas dove cerca di farlo ragionare e di farlo ammettere che la sua ossessione per Hope non è sparita. Liam dopo la discussione con Thomas, si reca alla Forrester Creations per parlare con Hope. Giunto alla casa di moda trova sua moglie e Steffy nella stessa stanza.

Liam racconta loro del manichino e dichiara ad entrambe che Thomas in realtà è ancora ossessionato da Hope, lui è sicuro del fatto che il giovane Forrester abbia finto tutto il tempo. Hope non reagisce bene a questa notizia, sembra voler giustificare il giovane Forrest e decide quindi di correre a casa del ragazzo per mettere in chiaro la situazione.

Quando Hope raggiunge la casa di Thomas, il ragazzo nasconde il manichino in camera e si dirige a parlare con la Logan. Il giovane cerca di giustificare con la Logan il fatto di aver tenuto nascosto il manichino affermando che non voleva rovinare il loro rapporto. Il giovane, durante la discussione con Hope viene spinto dalla sua allucinazione a sedurre la ragazza ma contemporaneamente cerca di giustificarsi e calmarla visto che è rimasta sconvolta nel vedere il manichino.

Liam è arrabbiato e frustrato per la situazione con Thomas e soprattutto è infastidito dal fatto che ne Steffy ne Hope reputino allarmante la situazione del manichino. Il giovane Spencer si dirige quindi dal dottor Finn nella speranza di ottenere un alleato che faccia ragionare Hope e Steffy e che le convinca sulla pericolosità del rampollo Forrester.