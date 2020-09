Beautiful, anticipazioni 23 settembre: Douglas rivela dove è Beth ma Hope non gli crede

Nell’episodio di Beautiful che va in onda domani 23 settembre, assisteremo al momento in cui Douglas continua ad insistere con Hope e Liam che Beth è viva. La giovane Logan è infastidita da queste affermazioni che le provocano una maggiore sofferenza e quindi non crede al bambino, lo rimprovera e decide di partire per la luna di miele con il marito Thomas. Liam ha na reazione opposta, decide di continuare ad indagare perchè è convinto che il bambino non sta mentendo e che sa cosa dice.

Il piccolo Douglas vedendo la sofferenza della sua nuova mamma non riesce a mantenere il segreto del papà. Nonostante le minacce di abbandono ricevute dal padre il bambino decide di raccontare tutto perchè è sicuro che dicendo la verità appena scoperta renderà felice la sua nuova mamma che smetterà di soffrire.

Il piccolo rimane sorpreso quando si accorge che Hope non vuole neanche starlo ad ascoltare e gli impone di stare zitto, dopo di che la ragazza lascia la stanza per andare in luna di miele con Thomas. Liam invece, che ha ormai molti dubbi sull’adozione di Phoebe, decide di indagare per cercare di scoprire il segreto di Flo e Thomas.

Contemporaneamente Flo e Zoe hanno un ennesimo litigio sull’argomento Beth e Phoebe, al termine del confronto Flo è pronta a dire tutta la verità alla cugina perchè non sopporta più il senso di colpa. Hope e Thomas hanno lasciato Douglas con Steffy e Liam per andare in luna di miele. La ragazza dopo aver sentito le parole del bambino lascia la stanza con il cuore in gola e scappa via in lacrime.

Il piccolo Douglas è stanito perchè credeva che la mamma sarebbe stata felice di scoprire che Beth è viva. Liam rimasto solo con il bambino, mentre Steffy si occupa delle bambine, parla con il piccolo e scopre che Douglas sa dove si trova la bambina e che non sta mentendo.