Beautiful anticipazioni 21 e 22 novembre: Thomas aggredisce Brooke, la donna lo schiaffeggia

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda sabato 21 e domenica 22 novembre Thomas Forrester verrà dimesso dall’ospedale, dove è stato in coma in seguito alla caduta della scogliera, ma rientrato a casa non trova un ambiente sereno e disposto ad accoglierlo.

Il giovane Forrester uscito dall’ospedale spera che suo padre gli permetta di tornare a lavorare nella casa di moda di famiglia. Ridge è sempre dell’idea di aiutare suo figlio e proprio per questo accetta la richiesta del figlio di rimanere uno degli stilisti nella casa di moda. Questa decisione crea ulteriori problemi con Brooke che è assolutamente contraria all’idea, e per evitare che questo accada, cerca un modo per contrastare la scelta del marito.

Thomas, una volta rientrato a casa, trova Brooke infuriata nel vederlo a casa, la donna aveva già comunicato a Ridge che il ragazzo non avrebbe dovuto mettere i piedi in casa Logan. La donna non appena vede il giovane Forrester all’interno di casa sua intima immediatamente al ragazzo di andarsene, ma il giovane non si muove di un millimetro ribadendo che ha tutto il diritto di stare alla villa visto che è un membro dei Forrester.

Nel corso del pesante diverbio tra Brooke e Thomas il ragazzo informa la matrigna di avere tutte le intenzioni di riprendersi suo figlio Douglas poiché non è un uomo pericoloso e ribadisce di non avere mai ucciso nessuno, questo scatena in Brooke una grande rabbia. La Logan accusa il giovane Forster di aver usato suo figlio e di aver fatto di tutto affinché il bambino mantenesse il suo segreto e che per questo lei farà tutto quello che è possibile per tenere il bambino lontano da lui e fargli avere una vita serena. Brooke accusa Thomas di aver ucciso Emma e di farla franca in modo ingiusto, afferma inoltre che proprio per questo suo comportamento vuole vederlo in prigione perchè è pazzo e pericoloso.

Thomas, sentite le accuse della donna, va su tutte le furie e accusa la Brooke di aver fatto passare un inferno a sua madre Taylor per avergli rubato Ridge. Nella discussione Forrester Junior diventa sempre più aggressivo, verbalmente, questo fa sentire Brooke in difficoltà che non esita a schiaffeggiarlo. Il ragazzo rimane immobile e conclude lo scontro con una velata minaccia alla matrigna.