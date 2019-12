Beautiful, anticipazioni 21 dicembre 2019: Brooke consola Hope e Zoe bacia Xander

Le anticipazioni per la puntata del 21 dicembre 2019 per la soap Beautiful ci rivelano che cosa è accaduto ai personaggi dopo al scomparsa della piccola Beth. Brooke, ha affrontato un viaggio in aereo con Bill e Ridge, sull’aereo che l’uomo ha messo a disposizione per raggiungere Hope e Liam. La piccola Beth, non ce l’ha fatta. Le spiegazioni date dal medico non convincono né Liam, né nessuno dei presenti. Egli sostiene che la piccola sia deceduta in seguito a complicazioni dovute al parto.

Il quadro clinico appare al quanto strano poiché Hope ha avuto una gravidanza serena. Brooke saprà la triste notizia solo dopo essere giunta in clinica. Ridge e Bill rimangono stupiti e addolorati. In realtà si scopre che dottor Reese si mostrerà a disagio; l’uomo avrà dei rimorsi di coscienza per quanto accaduto poiché nulla è dipeso dalla sua volontà. L’uomo ha dovuto seguire un piano, obbligato da gente poco raccomandabile con la quale ha debiti di una certa importanza.

Beautiful, anticipazioni 21 dicembre 2019: Brooke consola sua figlia

Le anticipazioni per la puntata del 21 dicembre 2019 per la soap Beautiful ci rivelano come prosegue la vita di Hope. Dopo che la giovane ha perso la sua bambina, comprensibilmente, si trova in uno stato di dolore e prostrazione. Sua madre, Brooke, le rimane accanto e cerca di consolarla come meglio le è possibile.

Liam non si capacita di come una gravidanza serena possa essere stata seguita da un esito nefasto. Bill e Ridge sono increduli e distrutti dal dolore e nessuno di loro è convinto che il medico abbia fatto tutto il possibile. Zoe, al figlia del dottore Reese, ah preso parte alla commemorazione per la piccola Beth; lì sente commenti poco lusinghieri su suo padre e su come abbia potuto non adoperarsi a sufficienza per salvare la piccola Beth.

La giovane si sente fuori luogo e a disagio. Zoe prosegue nel suo rapporto con Xander. E’ evidente che i due si piacciono; infatti, quando i due si ritrovano nello studio fotografico, si baciano appassiotamente.