Beautiful anticipazioni 2 novembre, Thomas esce dal coma e si scusa con Hope

Come già noto agli appassionati della soap-opera, Thomas è caduto giù dalla scogliera dopo un duro scontro con Brooke. Il ragazzo è finito in coma ed ha rischiato di morire, ma nell’episodio del 2 novembre si risveglia dal coma. Al suo risveglio trova accanto a sé Hope, il padre ed il detective che gli chiede di spiegargli la dinamica del suo incidente e qual è stato il ruolo di Brooke.

Durante il coma di Thomas, Ridge accusa sua moglie di avere ferito volontariamente suo figlio e di non averlo mai visto come una brava persona. Anche Hope ha difeso il ragazzo raccontando che loro stavano parlando ma le intenzioni del suo attuale marito erano chiederle perdono per i suoi errori e che la madre ha frainteso tutto. Bill Spencer invece ci tiene difendere la Logan dicendo che “questo tragico incidente è colpa del Karma”.

Non appena il ragazzo esce dal coma giunge in ospedale il detective Sanchez per sottoporlo ad un interrogatorio in merito all’incidente sulla scogliera. Ridge cerca di fermare il detective ma non ci riesce. Il ragazzo, durante l’interrogatorio, scagiona la matrigna Brooke dall’accusa di tentato omicidio raccontando che è stato tutto un banale incidente. A questo punto il detective lascia l’ospedale trascrivendo la deposizione del ragazzo sul suo taccuino ma, gli ordina di non abbandonare la città poiché deve ancora rispondere a delle domande in merito allo scambio di culle.

Brooke non appena viene a sapere della testimonianza di Thomas si sente sollevata. Il giovane stilista si scusa con Hope per averle mantenuto nascosto che sua figlia era viva. Il ragazzo ammette di avere fatto un errore inqualificabile, ma si giustifica dicendo che è stato mosso dal forte amore che nutre per lei. Questo per i fans sembra essere un ennesimo tentativo di manipolare ancora la ragazza. Thomas racconta a sua moglie di aver mentito alla polizia sulla colpevolezza di Brooke soltanto per l’amore che prova per lei e perchè la vuole vedere felice.

Ridge sentendo le parole del figlio si dirige da sua moglie e gli racconta che tuo figlio la coperta e che per questo lei dovrebbe ringraziarlo. La Logan è di tutt’altro avviso, ritiene che anche questo gesto di Thomas, sia un’ennesima macchinazione ai danni di Hope per raggiungere il suo obiettivo.