Beautiful, anticipazioni 2 dicembre: i dubbi di Zoe, brutte notizie per Liam e Hope

Continuano ad appassionare le vicende dei componenti della famiglia Forrester, che sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si troveranno a vivere – nel corso del nuovo appuntamento settimanale di lunedì 2 dicembre alle 13,40 su Canale 5 – nuovi amori, ma anche districarsi negli immancabili intrighi, che proprio in quella famiglia trovano terreno fertile.

Le anticipazioni della soap opera “Beautiful” sono quindi pronte a rivelarci cosa accadrà nel prossimo appuntamento, dove i telespettatori potranno assistere ai dubbi di Zoe, ma anche del contrattempo che terrà lontani Liam e Hope. Liam infatti, dopo aver raggiunto Steffy e Kelly ha perso l’aereo, quindi sarà costretto a prendere quello successivo.

Zoe sospetta del padre

I dubbi di Zoe crescono giorno dopo giorno, infatti la giovane è convinta che il padre non si trovi a Los Angeles solo per motivi di lavoro, ma che dietro al suo arrivo in città in realtà ci sia una nuova motivazione, che è intenzionata a scoprire e fare venire, quindi, a galla la verità. Nel frattempo, Hope giunge a destinazione nella splendida cornice della città di Catalina.

La donna, dopo aver preso un alloggio in albergo, apprenderà una brutta notizia: Liam non riuscirà a raggiungerla. Come sappiamo Liam aveva perso l’aereo, quindi, è stato costretto a prendere il volo successivo, ma a causa di un cambio delle condizioni metereologiche, quindi di venti troppo forti, è stato impedito a tutti gli aerei di mettersi in volo.

Liam dovrà quindi rinunciare per il momento a raggiungere Hope. IL giovane cercherà in tutti i modi di raggiungere telefonicamente Hope e rassicurarla riguardo al fatto che appena gli aereoporti riapriranno e sarà possibile quindi mettersi in viaggio, Liam prenderà il primo volo per Catalina.

Qualcosa però non va per il verso giusto, infatti Hope entrerà in una forte agitazione, poiché per lei sembra sia arrivato il momento di mettere al mondo il suo bebè.