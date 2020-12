Beautiful anticipazioni 19 dicembre. Katie, allo stremo delle forze, saluta Will mentre Bill cerca di comprare un rene.

Nell’episodio di Beautiful che va in onda sabato 19 dicembre assistiamo all’ipotetico epilogo della vita di Katie. La donna è ormai allo stremo delle sue forze, conscia che ormai le resta più poco da vivere decide di dare il suo ultimo saluto al figlio e di spiegargli quanto sta per accadere. Vuole preparare il bambino alla sua assenza e dirgli quanto lo ama e che non avrebbe mai voluto lasciarlo solo ma che non ha avuto scelta.

Durante la conversazione tra Katie, Bill e Will si assiste ad un momento di profonda commozione. Katie spiega al figlio che non si trova un organo compatibile e che purtroppo se le cose rimangono così, lei ha più poco tempo per stare con lui. La donna gli spiega che dovrà cercare di affrontare il dolore per la sua morte e che dovrà tornare ad essere felice e diventare l’uomo stupendo che lei sa che potrà essere e gli dice “io sarò sempre accanto a te, anche se non fisicamente”.

Il giovane Spencer, non appena preso quanto sta per capitare alla sua mamma, vuole essere lui a donare il rene alla tua mamma. Il bambino è irremovibile, vuole salvare la sua mamma così da poter continuare a vivere insieme ma ovviamente non è possibile effettuare questa donazione e la donna cerca di spiegare al figlio perche quella non è una possibilità praticabile.

Bill non ha nessuna intenzione di arrendersi e di accettare la morte di sua moglie e della madre di suo figlio, prova in tutti i modi a trovare un organo compatibile per sua moglie e lo fa anche ricorrendo al denaro, è pronto a tutto pur di trovare un organo compatibile.

Contemporaneamente Florence e Shauna sono in attesa del risultato sui test di compatibilità, Le due donne, dopo aver ricevuto una telefonata dall’ospedale, si dirigono al centro trapianti per scoprire se la ragazza è compatibile e se ha la possibilità di salvare la vita di sua zia Katie ridando al bambino la mamma.