Le anticipazioni per la puntata del 18 dicembre 2019 per la soap Beautiful ci rivelano che cosa è accaduto ai personaggi dopo al scomparsa della piccola Beth. Brooke, ha affrontato un viaggio in aereo con Bill e Ridge, sull’aereo che l’imprenditore ha messo a disposizione per raggiungere l’isola di Cataliana. Sull’isola c’è Liam, che ha raggiunto Hope con un altro aereo messo a disposizione da Bill.

La giovane in travaglio è prossima al parto, ma purtroppo la situazione degenera.La piccola è nata senza vita a causa di complicazioni dovute al parto. Dopo la commemorazione per Beth a casa di Eric, i protagonisti cercano di portare avanti le proprie vite. Sarà davvero possibile?Ricordiamo che le puntate vengono trasmesse su Canale 5 alle ore 14:00 circa.

Beautiful, anticipazioni 18 dicembre 2019: il dottor Reese sorpreso con una bambina in braccio

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che andrà in onda mercoledì 18 dicembre 2019 ci rivelano come proseguono le vite di Liam, Hope e di tutti i personaggi principali dopo la tragedia che gli ha colpiti, la morte della piccola Beth. Dopo la commemorazione, molto toccante, durante la quale Zoe, figlia di Reese Buckingham, avrebbe sentito commenti poco lusinghieri sul padre, accade una scoperta sorprendente. L’uomo si sente colpevole e mentre si trova nel suo studio divorato dai sensi di colpa, arriva Taylor.

La donna è pronta a consolarlo. Per Hope e Liam è difficile accettare la tragedia che gli ha colpiti. Brooke, Ridge e Bill cercano la forza per andare avanti con le loro vite e, nel mentre, il dottor Reese confessa alla Hayes di sentirsi in colpa per l’accaduto. Il colpo di scena avviene quando Taylor si reca dal dottor Reese e lo trova con una bambina in braccio.

Subito la donna chiede spiegazioni su chi sia la piccola. Fa la sua apparizione una donna, tale Florence Fulton, che asserirà di essere la madre della piccola. La donna racconterà di non potere tenere la bambina con lei e di doverla dare in adozione. Sarà la verità? Chi è davvero la piccola?