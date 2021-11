“Beautiful” anticipazioni 17 novembre 2021: Steffy torna a casa, e Liam le fa una scenata di gelosia

Nell’episodio di “Beautiful” di mercoledì 17 novembre 2021, Steffy finalmente torna a casa, e può ricongiungersi con sua figlia. Liam ne è felice, però non accetta il fatto che la Forrester possa continuare ad avere un legame con il dottor Finn. Di conseguenza, poco dopo ci sarà una scenata di gelosia di Liam. Scopriamo insieme che cosa svelano nel dettaglio le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani alle 13:40 su Canale 5.

Steffy, dopo che è rimasta coinvolta in un incidente procurato da Bill, in cui ha rischiato di morire, era straziata da dolori intensi. Il dolore indescrivibile l’aveva portata a tentare di trovare qualcosa che potesse darle sollievo in modo più rapido rispetto alle medicine prescritte dal suo medico, il dottor Finn. Sentendosi disperata, la giovane ha incominciato ad assumere droghe, e con il passare del tempo, ad esagerare. Per Steffy Forrester era diventata una dipendenza senza neanche accorgersene. A rendersene conto per primo, però, è stato Liam. Spaventato per lo stato di salute dell’ex moglie, e delle conseguenze sulla figlia che hanno insieme, Kelly, il ragazzo è intervenuto, togliendole la figlia e scatenando la rabbia pericolosa di Steffy.

Dopo questo avvenimento, Steffy ha acconsentito a farsi ricoverare in una clinica di recupero, a persuaderla sono stati Liam e Finn, i due si sono riappacificati e hanno collaborato per il bene dalla Forrester. Lo Spencer in verità, non ha mai tollerato il dottore, ma prendendo in considerazione, l’importanza che il giovane ha già su di lei, alla fine ha acconsentito al suo sostegno. L’interessamento di Finn è leale, eppure Liam non si fida di lui, da una parte perché è geloso, ma principalmente perché lo giudica colpevole della pericolosa dipendenza che ha Steffy.

Steffy, nella casa di cura, si impegna molto per disintossicarsi. La ragazza, è determinata a rientrare al più presto a casa sua e per amore di sua figlia, accetta tutti i consigli dei dottori. Liam, orgoglioso di lei, non la lascia nemmeno un istante. E infatti, è andato a farle visite molte volte insieme a Finn, anche se la presenza del medico lo infastidiva. Liam Spencer non sopporta minimamente Finn e la considerazione che ha Steffy nei suoi confronti, tuttavia, si sta sforzando a restare calmo per evitare imprudenti scenate di gelosia, dannose sia per il recupero di Steffy, e anche per il suo legame con Hope.

Liam ha difficoltà a restare tranquillo e a mantenere il suo impegno di apparire cordiale con Finn per amore di Steffy. Liam crede che Finn è responsabile dello sfortunato destino della sua ex e dato che Steffy non è in grado di capirlo lo fa arrabbiare molto. Steffy è di nuovo a casa, e può ricongiungersi con Kelly. Tuttavia, ben presto il rientro a casa della Forrester, diventerà un’altra occasione per scatenare un litigio. Liam scopre che Steffy non ha nessuna intenzione di eliminare dalla sua vita il dottor Finn, così il marito di Hope, Liam Spencer, in un’occasione che doveva portare felicità, non riuscirà più a trattenersi. Steffy, in quel giorno tanto atteso e desiderato dovrà subire un’inaspettata e esagerata scenata di gelosia fatta dal suo ex, Liam Spencer.