Beautiful, anticipazioni 17 dicembre: Reese porta Phoebe da Taylor

Il nuovo appuntamento con la soap opera americana “Beautiful” – in onda martedì 17 dicembre 2019 alle 13,30 su Canale 5 – annuncia nuovi colpi di scena che riguarderanno il padre di Zoe, sempre più pressato dai minacciosi ricatti degli strozzini, che hanno ormai messo in pericolo anche la vita della figlia.

La vera faccia di Reese verrà quindi molto presto alla luce, svelandone quindi la sua vera natura, molto lontana dal perfetto ed onorabile medico che ha assistito Hope durante le delicate fasi del parto a Catalina. Mentre Hope piange la perdita della sua bambina, Reese si presenterà dalla psichiatra con una bambina, la cui vicenda personale è molto triste, tanto da far leva sulla sensibilità della donna.

Reese porta Phoebe da Taylor

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 dicembre 2019 rivelano quindi che Taylor apprenderà che la madre della piccola, Flo, non può occuparsi di lei a causa delle precarie condizioni economiche, quindi la donna penserà subito al desiderio di Steffy di allargare la famiglia e dare una sorellina alla sua Kelly.

Reese vede in Taylor la soluzioni ai suoi problemi economici, infatti con il denaro che la donna gli assicurerà, riuscirà a pagare gli strozzini e finalmente tirare un sospiro di sollievo. Anche agli occhi di Taylor la situazione non è chiara, perché la donna non riesce a capire fino in fondo per quale motivo il medico abbia in cura un neonato.

Brooke cerca in tutti i modi di aiutare la figlia a lenire il suo dolore. La Logan, infatti, esorterà la figlia a partecipare a dei gruppi di ascolto, che possano sostenerla ed aiutarla a tirar fuori tutto il dolore e i brutti pensieri che la stanno affliggendo in questo periodo. Hope, però, al momento non sembra voler condividere con nessuno il suo dolore.

Come in un film rotto, nella sua mente si ripresentano continuamente sempre le stesse immagini, cioè quelle del parto, delle ultime fasi del travaglio e del suo inspiegabile svenimento. Azioni istintive fatte nella speranza di trovare il motivo della morte della sua bambina, che sembrava star bene prima della sua partenza per Catalina.

Taylor farà la conoscenza di Florence, che racconta alla psichiatra il fatto di avere avuto una bambina, ma di non potersi occupare di lei perché lavora in un casinò di Las Vegas, mentre il padre della piccola si è dileguato prima della sua nascita. Da qui il suggerimento di Reese, che proporrà a Taylor di prendere in considerazione l’idea di far adottare la piccola da Steffy. Ma cosa ne penserà la sorellastra di Hope?