Beautiful, anticipazioni 16 gennaio: Phoebe arriva a casa di Steffy, problemi per Thorne e Katie

La vita di Katie e Thorne è davvero così perfetta ed imperturbabile come abbiamo visto fino ad oggi? Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 16 gennaio 2020 della soap opera americana “Beautiful” ci annunciano che il comportamento di Thorne susciterà dei dubbi circa il rapporto di coppia con la compagna.

Nulla è per sempre, si sa, ma questo sembra valere ancora di più per la soap opera americana che da decenni ormai appassiona il grande pubblico televisivo di Canale 5. Se da un lato Thorne è concento del rinnovato rapporto tra Will e suo padre, sembra invece avere non poche perplessità circa la stabilità del suo rapporto con Katie.

Nuovi problemi tra Katie e Thorne

Parole che gelano la donna e che disorientano anche il telespettatore. Nel frattempo Bill e Katie sembrano aver completamente deposto l’ascia di guerra. La Logan aveva portato in tribunale il padre di Will per ottenere la custodia esclusiva del figlio. Un’azione necessaria, visto che Katie riteneva Bill poco attento alle attenzioni e necessità che il figlio richiedesse.

Nelle more del processo, Katie ha trovato un importante sostegno in Thorne, che è poi diventato suo marito. I fatti daranno ragione a Katie, così Bill, dopo aver perso la causa, inizierà un nuovo percorso, cercando di ricostruire il legame con Will. Dare nuovamente fiducia al suo ex non è una cosa facile per Katie, ma nonostante tutto la Logan cercherà di fare in modo che Will possa ricostruire un rapporto con il padre.

Bill, stavolta, rispetterà i patti e sorprenderà tutti. La donna però sarà stizzita con Thorne, dopo aver visto che il marito ha gioito ed apprezzato l’interessamento e l’inganno di Ridge per farle vincere la causa per la custodia di Will. Sarà proprio questa divergenza a creare i motivi per una frattura tra i due coniugi. Bill e Will passeranno sempre più tempo insieme, instaurando così un legame forte ed intenso. In seguito a ciò, Thorne si sentirà un intruso.

Nel frattempo Steffy aspetta con ansia la piccola Phoebe a Malibu. L’adozione è quindi una cosa certa, rendendo così felice Reese, che pensa di aver risolto tutti i suoi problemi. Per l’adozione della piccola Reese chiederà una cifra davvero molto alta, così Taylor, per evitare che la piccola finisca in orfanotrofio, farà di tutto per recuperare la somma richiesta.

Flo porterà quindi Phoebe a casa di Steffy, ma andrà via quasi subito per non esporsi al fuoco di domanda che la ragazza ha da farle. Liam arriverà al cottage e si commuoverà nel vedere le due bambine insieme, che stranamente si somigliano moltissimo.