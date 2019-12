Beautiful, anticipazioni 15 dicembre 2019: Taylor e Brooke fanno pace

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che andrà in onda il 15 dicembre 2019 su Canale 5 alle ore 14:00 ci rivelano come la tragedia della morte della piccola Beth porta ad un risvolto positivo tra Taylor e Brooke. Le due donne avevano litigato molto tempo addietro poiché la Logan di ritorno da un viaggio in Europa, vede che la psichiatra bacia suo marito Ridge.

La visione di tale avvenimento, comprensibilmente, la manda su tutte le furie. La donna aspetta di trovarsi da sola con la rivale per affrontarla e scoprire il perché ha baciato suo marito. Il litigio degenera e le due si affrontano duramente; le donne inseriscono nella loro disputa anche le rispettive figlie e Liam. Brooke al culmine della lite, colpirà Taylor sulla fronte.

Beautiful 15 dicembre 2019: Taylor e Brooke fanno pace

Le anticipazioni della puntata del 15 dicembre 2019 di Beautiful ci rivelano come proseguono le vite dei protagonisti in seguito alla tragedia che ha colpito Liam e Hope. Brooke, ha affrontato un viaggio in aereo con Bill e Ridge, sull’aereo che l’imprenditore ha messo a disposizione per raggiungere l’isola di Cataliana. Sull’isola c’è Liam, che ha raggiunto Hope con un altro aereo messo a disposizone da Bill e Hope. La giovane in travaglio è prossima al parto, ma purtroppo la situazione degenera.

La piccola che Hope attendeva, Beth, non ce l’ha fatta. Brooke saprà la triste notizia solo dopo essere giunta in clinica. Ridge e Bill rimangono stupiti e addolorati. Liam non crede che ci siano state complicanze durante il parto e investe il dottore di domande. Il medico ha dato come spiegazione di quanto accaduto un distacco della placenta. In realtà si scopre che dottor Reese si mostrerà a disagio e la situazione desterà non pochi sospetti. Egli avrà dei rimorsi di coscienza per quanto accaduto poiché nulla è dipeso dalla sua volontà. L’uomo ha dovuto seguire un piano, non ideato da lui.

Egli ha un debito rilevante e il suo creditore ha deciso di riscuotere quanto gli è dovuto chiedendo questo favore particolare e spregevole all’uomo.Il dottor Reese alle prese con una situazione spinosa. L’uomo è stato costretto a portare a termine il suo diabolico piano, a causa di alcune minacce di morte, arrivate ai suoi famigliari. L’uomo viene ricattato dai malviventi da cui ha ricevuto dei soldi e teme per la vita della sua famiglia. L’uomo deve saldare il suo debito in qualche modo e vive nell’angoscia più totale.Alla fine non resta che accettare la triste notizia; ognuno, a modo proprio, si rintana nel proprio dolore.

Tutti si raccolgono intorno alla coppia distrutta dal dolore. Brooke, Ridge, Bill, Liam, Hope, Taylor e Steffy si ritrovano a casa di Eric per commemorare la piccola scomparsa tragicamente e prematuramente. Il dolore è alto, le parole non bastano a sanare una ferita che non si chiuderà mai. il rapporto tra Taylor e Brooke si risana. Durante la commemorazione per la piccola Beth le due si riconciliano e si scusano a vicenda. Taylor offre sostegno morale a Hope e la commemorazione per la piccola si conclude. Lo sconcerto e il dolore di quanto successo albergano ancora nei cuori di tutti.