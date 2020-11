Beautiful anticipazioni 15-21 novembre: Brooke caccia Thomas, Ridge si ubriaca ed incontra Shauna

Gli episodi di Beautiful che vengono trasmessi da domenica 15 a sabato 21 novembre 2020 sono incentrati quasi completamente sulle conseguenze degli ultimi avvenimenti nella relazione tra Brooke e Ridge. Nei primi episodi Ridge deve decidere se accettare la proposta di immunità per Flo e farla uscire di prigione. Shauna spinge affinché l’uomo accetti la proposta, anche se questa scelta avrà delle gravi ripercussioni sul suo matrimonio, perchè salverà suo figlio dalla prigione.

Nell’episodio di martedì, mentre Ridge cerca di decidere sulla proposta delle detective Sanchez, Flo riceve la visita di Steffy in carcere. Nella puntata di mercoledì, Ridge decide, a malincuore, di accettare la proposta di immunità per Flo così da evitare che la donna faccia una deposizione che nuocerà a suo figlio Thomas. Grazie a questa decisione, per Florence termina un periodo di difficile ed esce di galera. Qquesta decisione, però, creerà molte difficoltà e litigi tra la coppia.

Nell’episodio di giovedì, invece, Wyatt cerca di recuperare il rapporto con Sally Spectra, la ragazza è ancora reticente perché pensa di essere un ripiego. Flo, uscita di prigione, raggiunge Wyatt e gli chiede perdono per come si è comportata negli ultimi mesi nella speranza di poter tornare insieme. Il ragazzo la caccia dicendole che: “non mi fido più di te e non potrò mai più farlo”.

Nell’episodio di venerdì, Ridge e Brooke hanno l’ennesimo litigio, Brooke vuole a tutti i costi che Thomas lasci per sempre la loro casa ed inoltre vuole che il ragazzo stia lontano da sua figlia e dalla sua famiglia punta Ridge è assolutamente contrario a questa cosa. Al termine del litigio l’uomo lascia la casa e si dirige alle bikini bar dove si ubriaca.

Nell’episodio di sabato assistiamo ad un litigio tra Brooke e Shauna, la Logan caccia la donna da casa sua affermando: “non voglio più vedere ne te ne tua figlia, uscite per sempre dalla vita della mia famiglia”. Shauna è furiosa, si dirige al Bikini bar dove incontra Ridge che è ubriaco. La Fulton è decisa a vendicarsi della donna, ritiene ingiusto il trattamento che lei e sua figlia stanno ricevendo, e vuole farlo usando Ridge.