Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che sarà trasmesso martedì 14 gennaio 2020 ci rivelano che le prossime puntate sono incentrate sul dolore che ha sconvolto la vita di Hope e Liam. Hope, in seguito alla ‘morte’ di Beth, non riuscirà a trovare pace nella sua anima dal dolore che l’attanaglia.

La donna crede, infatti, che la sua bambina sia nata morta. La giovane non riesce a trovare pace e il suo dolore si riversa anche sugli altri. Sally Spectra, credendo di fare un gesto gradito, andrà a trovare Hope, portandole un cucciolo di cane nella speranza di aiutarla ad uscire dal suo isolamento. La donna reagirà con astio e la allontanerà.

Beautiful, anticipazioni 14 gennaio 2020: Flo scopre che Reese ha rapito la figlia di Hope

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che sarà trasmesso martedì 14 gennaio 2020 ci rivelano che Reese e il suo segreto ormai hanno i giorni contati. Quanto fatto dal dottore ai danni di Hope e Liam sta venendo allo scoperto. La prima a scoprire questa intricata vicenda sarà ad essere Flo Fulton, proprio mentre Steffy starà valutando se adottare la piccola Beth, essendo ignara che si tratti della figlia di Hope.

Sembrerà migliorare anche il rapporto che lega Bill e Katie. Dopo avere superato un momento particolarmente difficile, i due saranno in grado di trovare un po’ di serenità per il bene di Will. Il bambino ne sarà felice e si dirà certo che tra i suoi genitori possano esserci ancora dei sentimenti. Thorne, stranamente, mostrerà delle riserve sulla ritrovata armonia tra Bill e Katie.

Seppur questa nuova serenità farà senza ombra di dubbio bene al piccolo Will, Thorne penserà che il matrimonio con Katie possa avere dei problemi a causa dello Spencer. Reese non sarà più in grado di mantenere il segreto su quanto ha fatto alle spalle di Liam e Hope e deciderà di confessare le sue malefatte a Flo Fulton. Egli ammetterà di avere rapito Beth e di avere deciso di darla in adozione. Steffy, che non sa nulla del piano malvagio architettato dall’uomo, deciderà di adottare la piccola, credendola un’estranea.