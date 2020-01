Beautiful, anticipazioni 11 gennaio 2020: Hope soffre per Beth e si isola anche da Liam

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che sarà trasmessa sabato 11 gennaio su Canale 5, a partire dalle 13:40, ci riserverà nuove emozioni. Gli spoiler mostrano che i protagonisti di questa puntata sono Hope e Liam. Il dolore che hli ha traffitti è enorme e i due giovani lo affrontanoc on modalità differenti.

La coppia sta vivendo una fase delicata della sua vita, dovuta alla perdita della figlia neonata, Beth. Liam cerca rifugio negli amici di sempre, mentre Hope cerca di passare quanto più tempo possibile da sola a ripensare alla sua piccola perduta. La coppia rischia di perdersi a causa del differente modo con cui cercano di affrontare la tragedia che gli ha colpiti.

Beautiful, anticipazioni sabato 11 gennaio 2020: Hope non supera al perdita di Beth

Gli spoiler che riguardano la puntata di Beautiful che sarà trasmessa sabato 11 gennaio su Canale 5 ci rivelano come prosegue la vita di Hope e Liam. La coppia vivrà momenti di grande patimento a causa della perdita della loro prima figlia, Beth. I due non riusciranno a rassegnarsi all’idea di aver perso la loro piccola. I due non sanno che la piccola non è perita, ma è stata loro sottratta con l’inganno da Reese, il quale l’ha rapita facendola passare per la figlia di Flo. Il Buckingham cercherà di rendere il procedimento per l’adozione quanto più veloce e rapido possibile al fine di permettere a Steffy, inconsapevole del tutto, di dare una sorellina alla piccola Kelly.

Liam cercherà di dare conforto ad Hope in ogni modo, ma ella preferirà isolarsi nel dolore in solitudine. Tale scelta è comprensibile e dovuta al forte strazio che la giovane prova. La giovane avrà un comportamento molto freddo anche con Sally; quest’ultima le ha portato in dono un cucciolo di cane, ma ella reagirà in malo modo. Liam cercherà di fare da pacere, Sally sarà mortificata e cercherà sollievo da Wyatt.

Nel mentre la cena da Katie prosegue senza intoppi e Thorne noterà la ritrovata complicità tra la moglie, Bill e il piccolo Will. Il bambino vuole che i suoi genitori ritornino insieme. Da domenica 12 gennaio 2020 sarà possibile seguire Beautiful anche di domenica e sul sito Mediaset Play, sarà possibile vedere le puntate antecedenti e godere di numerose clip a proposito dei momenti migliori di ogni episodio.