Beautiful, anticipazioni 11 dicembre: Steffy e Taylor piangono per la morte della piccola Beth

La notizia della morte di Beth sarà presto condivisa anche con Steffy e Taylor, che nell’episodio della soap “Beautiful” di mercoledì 11 dicembre 2019 – in onda alla 13,30 circa su Canale 5 – apprenderanno del tragico evento accaduto a Hope a Catalina. L’arrivo di Beth poteva essere un momento di cambiamento nella vita di molti personaggi della soap, di distenzione tra Steffy e Hope, ad esempio, ma quest’ultima ora deve trovare la forzza per affrontare il suo dramma.

Mentre Taylor e Steffy si trovano nella casa sulla scogliera a Malibù aspettando notizie da Liam e Hope, arriva Ridge che racconta alla figlia di aver raggiunto con grandi difficoltà Catalina. Steffy si informa delle condizioni di Hope e della bambina, ma il padre con aria molto triste ed addolorata replica: “un giorno starà meglio, perché la bambina è nata morta“.

Taylor e Steffy addolorate per la morte di Beth

Taylor e Steffy si mettono subito a disposizione per poter aiutare in qualsiasi modo Hope, ma Ridge dice loro che non c’è niente che possono fare per la ragazza, se non occuparsi al meglio di Kelly. Steffy vorrebbe andare da Hope, ma Ridge le dice che per il momento è ancora troppo presto per farlo, perché bisogna dare a Hope la possibilità di riprendersi.

Taylor è davvero molto addolorata, tanto che ha promesso a Ridge che ricorderà Hope e Brooke nelle sue preghiere. Mentre Ridge si congeda dall’ex moglie e dalla figlia, chiede di far controllare Kelly da un pediatra. La piccola infatti non è stata molto bene, e il padre di Steffy vuole assicurarsi che sia curata adeguatamente.

Per chi non potesse seguire la puntata dell’11 dicembre alle 13,30 su Canale 5, potrà sintonizzarsi sul canale web di Mediaset Play, dove potrà riguardare in streaming tutte le puntate della famosa soap opera americana Beautiful.