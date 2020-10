Beautiful, anticipazione americane: Steffy è furiosa con Flo e va a trovarla in carcere

Proprio negli episodi attualmente in onda su Canale 5 è emersa tutta la verità sullo scambio di culle relativamente alla nascita di Beth. Questa scoperta apre la strada a nuovi scenari per la soap opera. Una volta emerso il ruolo di Flo nella vendita di Beth compiuta dal dottor Bachingam, la ragazza finisce in carcere con l’accusa di rapimento e di truffa ed inoltre viene ripudiata da tutti.

Mentre Florence trascorre le sue giornate in carcere riceve l’inaspettata visita di Steffy. La ragazza non perde l’occasione per rinfacciarle tutto il male che ha fatto a lei a Liam ed a Hope. Flo si scusa con la giovane Forrester e dichiara di essere pentita del suo comportamento ma, la ragazza le augura di passare tutta la vita dietro le sbarre.

Ridge Forrester è furioso, come tutti gli altri, nei confronti di Florence ed anche lui si augura che la ragazza trascorra molto tempo in una cella, allo stesso tempo l’uomo cerca di impedire alla polizia di arrestare Thomas per il coinvolgimento nella vicenda, sarà proprio per questo che l’uomo di accettare il patteggiamento e fa liberare Flo.

La giovane Steffy è furiosa anche nei confronti del fratello e dichiara che non riuscirà a perdonare nemmeno lui. La giovane Fulton si trova in carcere e tutta la famiglia Logan, Forrester e Spencer sono contro di lei. Nessuno vuole saperne più nulla di lei. Solo una persona le resterà accanto, ossia sua madre Shauna, che cercherà di liberarla coinvolgendo anche Ridge.

Lo stilista accetta il patteggiamento proposto dalla polizia con cui la ragazza verrà liberata e le viene concessa l’immunità per i reati compiuti. L’uomo non sembra disposto ad accettare il patteggiamento per il dolore che questa situazione ha creato a sua figlia, che ha dovuto separarsi da Phoebe. Shauna continua a supplicare l’uomo di accettare il patteggiamento così da poter salvare suo figlio Thomas dalla stessa sorte di sua figlia.

La giovane Steffy incontra il fratello in ospedale, i due avranno un duro scontro dove la ragazza accuserà il fratello di averle rovinato per sempre la vita e lo informa che non lo perdonerà mai.