Baywatch, la versione rimasterizzata sbarca su Spike Tv e Paramount Channel

Dopo l’anteprima su Spike TV del 26 Dicembre scorso in cui è stato tramesso l’episodio zero “Panico a Malibu” finalmente dal 21 Gennaio 2019 Baywatch sbarca ufficialmente su Spike (canale 49 del digitale terrestre) e Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre).

La serie sarà trasmessa in due orari diversi per accontentare meglio i fans: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.10 su Spike TV e tutte le sere alle ore 20.10 su Paramount Channel. Inoltre gli episodi saranno proposti anche in streaming nell’area video del sito di Spike. Baywatch, già trasmessa in oltre 200 paesi e tradotta in 48 lingue per oltre 11 anni con ben 242 episodi, per la prima volta viene proposto in un’inedita e speciale versione Remastered nel moderno formato 16:9 e con diverse novità anche a livello di qualità dei colori e soundtrack.

Le vicende narrate sono ispirate al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards, alias i nostri bagnini di salvataggio in mare, e sono iniziate con un episodio pilota nel 1989 per concludersi con “Baywatch – Matrimonio alle Hawaii” un film con la partecipazione di molti attori di tutto il cast realizzato nel 2003.

Gli episodi in generale narrano le vicende professionali ma anche personali dei vari componenti della squadra di Malibu perciò sono ricchi di salvataggi che lasciano con il fiato sospeso, vittorie ma anche tragedie che si mescolano a matrimoni, divorzi e avventure amorose a cui fanno da sfondo la spiaggia e il mare.

Nell’episodio zero “Panico a Malibu” già abbiamo rivisto alcuni dei protagonisti e ricordato i loro inizi: Mitch Buchannon (David Hasselhoff), appena nominato tenente dell’unità di salvataggio di Malibu, che dopo un’accesa discussione con l’ex-moglie, porta il figlio Hobie (Brandon Call) in gita in barca la quale finisce in tragedia. Nel frattempo alla scuola di salvataggio si diplomano due nuovi bagnini, Eddie (Billy Warlock) e Shauni (Erika Eleniak) rispettivamente primo e ultima del corso. Craig (Parker Stevenson) e Gina (Holly Gagnier) hanno dei problemi con una ragazza psicolabile che rischia di mettere in crisi la loro storia. Successivamente vedremo comparire anche C. J. Parker interpretata da Pamela Anderson e Stephanie Holden alias Alexandra Paul. Con questa nuova versione possiamo fare un tuffo negli anni ’90 e ricordare anche tante special guest.