Bay Yanlis, la nuova soap turca potrebbe sbarcare anche in Italia

Can Yaman è l’uomo del momento: le soap che lo vedono protagonista, infatti, riscuotono sempre un grande successo, come sta accadendo con Daydreamer – Le ali del sogno, le cui puntate stanno andando in onda ognia pomeriggio su Canale5 ottenendo ascolti record.

Anche in Turchia, le cose stanno andando molto bene per l’attore, tant’è che è già pronta una nuova soap che lo vede protagonista: il titolo è Bay Yanlis, ovvero “L’uomo sbagliato”. Nella nuova soap, infatti, Can interpreterà Ozgur Atasoy, un uomo che dovrà aiutare la sua vicina di casa a trovare l’amore.

In Italia la soap potrebbe arrivare già il prossimo anno, visto il successo che Daydreamer sta ottenendo in queste settimane, con il titolo di Mr. Wrong o in alternativa con quello di Mr. False.

Stando alle prime anticipazioni sulla soap la protagonista sarà una ragazza di nome Ezgi, la quale sogna da sempre il principe azzurro e pensa di averlo trovato in quello che è il suo fidanzato, ma proprio durante la festa di compleanno del ragazzo, Ezgi scopre che quello che credeva essere l’uomo della sua vita in realtà ha una relazione con un’altra donna. Disperata, la giovane decide di lasciare la casa in cui vivevano insieme per trasferirsi altrove.

Una volta giunta nella nuova casa Ezgi rimane subito affascinata dal suo nuovo vicino, Ozgur, il quale si dimostra subito simpatico, gentile e alla mano, ma non crede nell’amore e non ha alcuna intenzione di impegnarsi in una relazione seria. Le amiche di Ezgi, che non vogliono vederla soffrire, cercano subito di farle capire che Ozgur è proprio il classico Mr. Wrong, l’uomo sbagliato che da il titolo alla serie.

Allo stesso tempo, però, l’uomo prova una simpatia per la sua vicina di casa e vorrebbe aiutarla a trovare l’uomo della sua vita. Ciò anche ancora non sa, però, è che l’uomo giusto potrebbe proprio essere lui.