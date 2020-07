"Battiti Live", parte l’appuntamento musicale su Italia 1

Al via le prove generali che assicurano che il cuore della musica è nuovamente pronto a battere: torna “Battiti Live”, lo show di Radionorba che torna in prima serata su Italia1 a partire da domenica 26 luglio dalla città di Otranto per sei puntate.

Un’ edizione diversa dalle altre quella della “maturità”, la diciottesima, del Radionorba Vodafone Battiti Live, che giunge in un anno a dir poco particolare, di sicuro più sentita, ma con la grinta di sempre tanto che gli organizzatori non si sono spaventati di allestire in tempo record i sei appuntamenti nella magica scenografia del castello Aragonese di Otranto garantendo però anche la identità itinerante tipica di questa kermesse.

Ben 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante suggestive location pugliesi: da Alberobello, nota per i famosi trulli, a Vieste, la perla del gargano per un’edizione all’insegna del #weareinpuglia così da toccare il tacco dello stivale da punta a punta e da costa a costa e valorizzare locations straordinarie del patrimonio culturale e turistico pugliese, come sottolinea il presidente di Radionorba.

Al timone Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che si dicono impazienti di cominciare perchè il calore del pubblico in quest’ anno particolare è ancora più vivo e la musica è, da sempre, portatrice di positività e speranza. Le disposizioni per il protocollo sanitario saranno garantite permettendo solo a circa 400 persone di poter assistere allo spettacolo con posti a sedere pre-assegnati su una tribuna fronte palco con un ingresso che resta gratuito ma che va prenotato con nominativo e QR Code.

Per tutti coloro che non avranno la possibilità di prendere parte all’ evento dal vivo, non resta che attendere l’ultima settimana di luglio e scegliere dal divano di casa se sintonizzarsi in prima serata su Italia 1, Radionorba, Radionorba TV, Telenorba, Mediaset Extra e su Mediaset Play in versione on demand.