Battiti Live, Gabry Ponte criticato per il gesto di poco gusto nei confronti di Elisabetta Gregoraci

Gabry Ponte è uno dei dj Italiani più apprezzati nel panorama della musica da discoteca, quel genere “House” che tanto piace ai giovani, e ha segnato una generazione musicale con le sue canzoni; nei primi anni 2000 ha acquisito tanta notorietà ed è stato consacrato come uno dei dj più in gamba dei suoi tempi.

Ad oggi si ritorna a parlare di lui per un gesto che in molti hanno reputato fuori luogo e di cattivo gusto; pare infatti che durante l’ultima puntata di “Battiti Live” il programma canoro organizzato da Radio Norba, la serata si sia conclusa con un gesto indesiderato che ha visto come protagonista la presentatrice Elisabetta Gregoraci.

Durante la parte finale del programma, arrivati i momenti dei saluti, è possibile osservare Gabry Ponte che segue con lo sguardo Elisabetta, in seguito si avvicina a lei, mettendo una mano sulla spalla, e scendendo con fare disinvolto sulla schiena della presentatrice, dirigendosi sempre più in basso, sfiorando in maniera, forse, involontaria il lato b della conduttrice.

La Gregoraci non ha perso rialzando subito la mano del dj all’altezza della schiena, mantenendo però allo stesso tempo il suo solito sorriso e contegno, cercando quindi di salvare le apparenze, ed evitare dunque eventuali spiacevoli scenate.

Ovviamente in poco tempo il video in questione ha fatto il giro del web divenendo virale. In molti hanno reputato inopportuno e fuori luogo il gesto del dj nei confronti della Gregoraci, che seppur inavvertitamente, ha creato comunque un forte imbarazzo. Sul web girano addirittura accuse di molestie, e a questo punto però il dj ha sentito l’esigenza di intervenire, per chiarire quanto successo, ed evitare dunque che la questione possa ingigantirsi più del dovuto.