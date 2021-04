"Batman", su Rai4 torna la serie tv degli anni ‘60

“Batman“, la serie tv degli anni ’60 interpretata da Adam West, verrà riproposta sulle frequenze di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) a partire da domenica 18 Aprile alle ore 15:50 con i primi quattro episodi, proseguirà da lunedì 19 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 14:05 con due episodi al giorno.

La serie basata sul personaggio protagonista “The Bat-Man“, ovvero l’uomo pipistrello, del fumetto DC Comics ideato da Bob Kane e Bill Finger, era stata prodotta da Greenway Productions e 20th Century Fox Television ed è costituita da 120 episodi da 25 minuti ciascuno suddivisi in tre stagioni.

Fu trasmessa negli USA per la prima volta dalla rete ABC dal 12 Gennaio 1966 fino al 1968 per poi arrivare anche in Italia nel 1981. Nel 1966 fu completato con un film e, negli ultimi anni, è stato realizzato un revival con due film animati e una serie a fumetti intitolata Batman ’66.

Il cast principale comprende il famoso Adam West nel ruolo del protagonista Bruce Wayne e del suo alter ego in costume Batman, il giovane Burt Ward in quello di Dick Grayson alias Robin, Alan Napier (il maggiordomo Alfred Pennyworth), Neil Hamilton (il Commissario Gordon), Yvonne Craig (Barbara Gordon/Batgirl), Cesar Romero (il perfido Joker), Burgess Meredith (Pinguino) e Julie Newmar (Selina Kyle/Catwoman).

Oltre a questi personaggi ne sono comparsi molti altri come avversari alcuni dei quali ideati appositamente per la televisione e non presenti nel fumetto. La trama è molto semplice. Il piccolo Bruce Wayne assiste impotente all’assassinio dei suoi genitori da parte di un ladro e decide di dedicare la sua vita alla tutela della giustizia.

Da adulto Bruce è molto ricco e vive apparentemente tranquillo nella sua lussuosa villa di Gotham City. in compagnia del giovane Dick Grayson, della zia Harriet e del fedele maggiordomo Alfred. Quest’ultimo è l’unico a conoscere la verità sulla doppia identità di Batman e Robin sempre pronti a rispondere alle richieste di soccorso della polizia per sgominare i delinquenti più strani con la loro Bat-mobile.