Barbara D’Urso sempre in TV, ma quanto guadagna?

E’ uno dei volti più noti di tutta la TV, stakanovista, tutti i pomeriggi entra nelle case degli italiani e, come piace dire a lei, lo fa “col cuore“. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, nel corso della sua lunga carriera è riuscita ad accumulare un successo dopo l’altro con tanta fatica e determinazione.

Attrice, scrittrice, show girl, presentatrice e chi più ne ha più ne metta. Ha iniziato la sua carriera televisiva in una rete locale, telemilano58, era verso la fine degli anni 70 inizi ani 80 quando passò in Rai partecipando come valletta in diversi talk show. Pippo Paudo la volle a fianco a se nella conduzione di “Domenica in” e da lì iniziò la sua notorietà.

Veste i panni di attriche partecipando in alcune fiction sino a quando non viene scelta come protagostista principale per la fiction “La dottoressa Giò” che, all’epoca, ebbe un enorme successo. Ha condotto diversi programmi televisivi, in particolare reality show, per citarne qualcuno: “La fattoria, uno due tre stalla, il grande fratello, il grande fratello vip” (ha condotto proprio lei l’ultima edizione di quest’ultimo), ha scritto un paio di romanzi e oggi è la conduttrice dei seguitissimi talk show “Pomeriggio 5″ e “Domenica Live“, nel frattempo la domenica, in prima serata su Canale 5, va in onda la nuova fiction “La dottoressa Giò 3” dove l’amata Barbarella ne è la protagonista.

Quanto guadagna Barbara D’Urso

Molti si chiedono quanto possa guadagnare il “fenomeno” Barbara D’Urso visto che, almeno in apparenza, sembra che la sua vita si basi solo ed esclusivamente sul lavoro. E’ negli studi televisi – a suo dire – “dalla mattina all’alba sino alla sera tardi, sette giorni su sette“.

Stabilire i guadagni della D’Urso non è semplice come possa sembrare, ma nel 2015, in un’intervista radiofonica, fu lei stessa a dire che il suo guadagno annuo è “più o meno 500 mila euro l’anno“.

A molti sembra una cifra troppo bassa quella dichiarata, data la sua notorietà ed i numerosi programmi condotti in contemporanea e, in effetti, secondo money.it solo per il programma televisivo pomeridiano “Pomeriggio 5“, la presentatrice Napoletana percepisce un compenso che si aggira intorna agli 8 mila euro a puntata, ma stando a quanto rivelato durante lo scherzo ricevuto da “Scherzi a Parte”, anche lei avrebbe otto mutui da pagare.