Barbara D’Urso riparte con le sue trasmissioni: svelate le date ufficiali

Dopo una pausa estiva che l’ha vista lontana dal piccolo schermo e impegnata in un mare di relax, tintarella e tanto divertimento, Barbara D’Urso si appresta a tornare in televisione. La conduttrice, in forza a Mediaset, è tanto criticata per il tipo di tv che propone, ma al contempo è anche tanto amata e lo share delle sue trasmissioni lo testimonia.

Barbara, 63 anni, dopo che in vacanza ha sfoggiato un fisico impeccabile e perfetto, da far invidia alle ragazzine è pronta per rivestire i panni di conduttrice. La scorsa stagione si è rivelata essere molto difficile per la D’Urso, soprattutto a causa del Coronavirus e della gestione delle sue trasmissioni che, nonostante l’emergenza sanitaria, sono comunque andate in onda.

Settembre è alle porte e la programmazione invernale Mediaset, sta per ripartire. Con i suoi “Pomeriggio Cinque“, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, anche quest’anno la conduttrice si appresta a mettere a segno una tripletta davvero interessante. Solo l’edizione nip del “Grande Fratello”, presentata da Barbara, è stata slittata per lasciar spazio al “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini.

Vediamo nello specifico le date di messa in onda delle trasmissioni in questione. Lunedì 7 settembre andrà in onda la prima puntata di “Pomeriggio Cinque”. La sensazione è che la D’Urso voglia mantenere una linea più giornalistica per il contenitore pomeridiano di canale 5, utile a fornire tutte le informazioni riguardanti il Covid-19.

Domenica 13 settembre è invece la volta di “Live – Non è la D’Urso”. In onda in prima serata, la trasmissione si dividerà tra informazione, ospiti e momenti di puro trash a cui ci ha sempre abituati. A precedere la puntata di “Live – Non è la D’Urso“ sarà “Domenica Live”, che terrà compagnia i telespettatori durante le domeniche pomeriggio, alternando anche in questo caso momenti di puro giornalismo a momenti divertenti. Insomma è tutto pronto, i motori sono ben caldi e non resta che attendere il ritorno in televisione di Barbara D’Urso.