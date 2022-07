Barbara D’Urso, rientro anticipato: potrebbe ritornare in TV prima del previsto

Ascolta questo articolo

Fino a pochi mesi fa si parlava di un possibile addio di Barbara D’Urso a Mediaset, a causa di un rapporto ormai logorato con Pier Silvio Berlusconi per via dei bassi ascolti registrati da “Pomeriggio Cinque” e del flop registrato dapprima da “Live – Non è la D’Urso” e successivamente dal reality “La pupa e il secchione“.

Durante la presentazione dei palinsesti però l’amministratore delegato della rete ha voluto confermare la D’Urso per un’altra stagione televisiva, rivelando come il suo apporto sull’informazione di Canale 5 sia fondamentale: “Resterà a ‘Pomeriggio Cinque’, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”.

Barbara D’Urso potrebbe ritornare in TV prima del previsto

La data ufficiale del rientro di Barbara D’Urso sarebbe dovuta essere il 5 settembre, con la prima diretta di “Pomeriggio CInque”. Secondo il sito “Davide Maggio” però la rete vorrebbe anticipare il rientro dei talk show, molto probabilmente per via delle elezioni per la caduta del Governo Draghi.

“Rientro anticipato anche per l’informazione di Videonews“ si legge su “Davide Maggio” che poi annuncia il ritorno anticipato di alcuni programmi in onda su Rete 4 e Canale 5: “Stando a quanto ci risulta, a Mediaset si vaglia la ripresa anticipata dei prime time informativi di Rete 4 già a partire da fine agosto. Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto”.

Successivamente si parla anche di Barbarella: “Più clamoroso sarebbe, invece, il ventilato anticipo di Pomeriggio Cinque.Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio”.

Viene comunque sottolineato che al momento si tratta solamente di una ipotesi, è quindi non sembra esserci ancora nulla di ufficiale. Tuttavia nelle prossime settimane quasi sicuramente Mediaset svelerà o meno l’anticipazione di alcuni format d’informazione della sua rete.