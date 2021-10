Barbara D’Urso potrebbe passare a Sky su TV8: l’indiscrezione

Che ci sia stata una rottura tra Mediaset e Barbara D’Urso ormai non è più un segreto. La Barbarella infatti, durante la presentazione dei palinsesti di Pier Silvio Berlusconi dedicati a Canale 5, ha declassato definitivamente uno dei suoi volti di punta.

Oltre alla chiusura definitiva di “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, il talk show “Pomeriggio Cinque” dura solamente un’ora, in cui viene dedicato quasi esclusivamente alla cronaca nera. Per le notizie di gossip invece, vero cavallo di battaglia delle scorse edizioni, c’è uno spazio minimo durante le ultime battute della trasmissione.

Barbara D’Urso potrebbe approdare su TV8

A oggi il futuro di Barbara D’Urso resta un grande punto interrogativo, ma quasi sicuramente alla fine del contratto con Mediaset lascerà definitivamente la rete. Un passaggio in Rai è praticamente impossibile, con il sogno di condurre il “Festival di Sanremo” che dovrebbe rimanere tale, ma per la conduttrice possono aprirsi le porte di Sky con un programma su TV8, rete divenuta famosa per aver ospitato Adriana Volpe con il suo “Ogni mattina”.

Questa indiscrezione viene riportata dal sito “Novella 2000” con direttore Roberto Alessi: “Da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch. Una corte che avrebbe preso il via quasi per gioco, come prova di ammirazione del gruppo televisivo verso uno dei pezzi da novanta della TV Berlusconi, e che poi si sarebbe fatta sempre più serrata“.

Il gruppo vorrebbe regalare alla conduttrice un format che si avvicinerebbe al suo modo di fare televisione: “Nei piani della pay-per-view sembra esserci l’idea di affidare alla d’Urso un programma diverso da ‘Pomeriggio Cinque’ ma comunque nelle sue corde e sempre in chiaro, su Tv8”.

Sempre il sito di gossip afferma che si potrebbe prendere l’esempio di Enrico Papi, quindi Barbara D’Urso può scegliere di alternare il suo impegno a Mediaset con la nuova avventura su Sky e, così facendo, non dovrebbe dire per forza addio a “Pomeriggio Cinque”.