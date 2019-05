Barbara D’Urso potrebbe condurre la prossima edizione del "Grande Fratello Vip"

Al momento, Barbara D’Urso si sta godendo gli alti ascolti che si sta portando a casa con il “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Maglioglio. Infatti, dopo tanto tempo di buio, la “Barbarella” è riuscita nel portare degli ottimi ascolti in casa “Mediaset”.

Per questo motivo, nelle ultime settimane, si è pensato al suo nome per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Come ben sappiamo, Ilary Blasi ha deciso di rinunciare a condurre il reality show. La moglie di Francesco Totti sarebbe in lizza per nuovi format come Music Farm o Giochi senza frontiere.

Il gossip su Barbara D’Urso

Come possiamo leggere sul settimanale “Nuovo TV“, Mediaset starebbe pensando a Barbara D’Urso per il “Grande Fratello Vip” grazie proprio agli ascolti registrati in questi anni. Se questa ipotesi diventasse realtà, alla conduttrice rimarebbero comunque “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso“, altri due programmi molto amati dal pubblico.

Con questa scelta, quindi, Barbara D’Urso diventerebbe la “regina” della prima serata di Mediaset, poiché condurre due programmi nella stessa fascia d’orario. Si mormora però che possa decidere di lasciare la conduzione di “Domenica Live” dopo sei edizioni molto seguite. L’ultima però, con il passaggio di Mara Venier a “Domenica In“, non ha portato i suoi frutti, come dimostrato dal cambio di orario.

Al momento, l’azienda starebbe pensando a chi affidare la trasmissione della domenica pomeriggio. Non va escluso, tuttavia, che il programma possa prendersi un po’ di pausa. Si ipotizza infatti che al suo posto possano esserci nuove puntate della soap opera “Il Segreto“, che dopo tanti anni registra ancora molti telespettatori, oppure nuovi appuntamenti con “Uomini e Donne“. Se le indiscrezioni venissero confermate, il dating show condotto da Maria De Filippi andrebbe in onda per tutta la settimana.