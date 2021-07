Barbara D’Urso perde "Domenica Live" e "Live – Non è la D’Urso": la sua reazione

Con la presentazione dei palinsesti sono stati confermati gli ultimi rumor su un presunto ridimensionamento a Mediaset per Barbara D’Urso. Difatti per la prossima stagione Pier Silvio Berlusconi riparte con la rivoluzione della domenica ove la Barbarella cede il posto nel day time ad Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio” e Silvia Toffanin che raddoppia il suo “Verissimo” in onda il sabato, mentre nel prime time tocca a Enrico Papi con “Scherzi a parte”.

Pier Silvio Berlusconi ha voluto spiegare questa decisione, rivelando che non si tratta di una bocciatura per la D’Urso ma semplicemente vogliono andare al passo con i tempi e accontentare il pubblico da casa: “Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso. Ci adattiamo ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Con il Covid è cresciuta la voglia di notizie più serie“.

Il commento di Barbara D’Urso

Quindi Barbara D’Urso resta in onda solamente con “Pomeriggio Cinque”, il rotocalco di Canale 5 che conduce ormai da 13 anni. Come svelato dal direttore generale dell’informazione Mediaset Mauro Crippa la prossima edizione dovrebbe trattare più argomenti riguardanti la cronaca, venendo così tagliato drasticamente la parte del gossip.

Al momento Barbara D’Urso non ha voluto commentare direttamente la notizia del suo ridimensionamento su Canale 5, ove pubblica semplicemente sulle storie di Instagram le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Barbara ha fatto un grandissimo lavoro, nei mesi del lockdown ho apprezzato il lavoro fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tosta”.

Nell’altra stories di Instagram invece viene chiarito che gli adattamenti nei riguardi di “Pomeriggio Cinque” sono legati solamente alle scalette del pomeriggio di Canale 5. Infatti Pier Silvio Berlusconi considera Barbara D’Urso una risorsa fondamentale per Mediaset, e non esclude che le possa essere concesso un altro programma in futuro.