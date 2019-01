Barbara D’Urso parla del suo nuovo programma: "Assomiglia a Domenica Live e inizierà nel mese di febbraio"

Stanno continuando ad andare avanti i preparativi per la nuova trasmissione di Barbara D’Urso. Di questo nuovo format se ne è parlato ampliamente in questi mesi, ma fino a questo momento, oltre ad alcune indiscrezioni, non si è mai saputo di preciso il tema principale della nuova idea di “Barbarella“.

Il giorno a lei dedicato, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere la prima serata del mercoledì. In questi giorni si è parlato anche del possibile titolo della nuova trasmissione, e secondo un tweet di “TV_Italiana” il programma potrebbe chiamarsi: “Live – Non è la d’Urso” o più semplicemente “Non è la d’Urso“, prendendo ispirazione da “Non è la Rai”.

L’intervista di Barbara D’Urso

Intervistata dal sito “Leggo“, la conduttrice ha fatto più o meno la vaga su questo nuovo format: “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima”

In futuro invece dichiara di voler condurre un Festival di Sanremo: “A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di Sanremo, perché mi dovranno scatenare. Prima o poi mi vedrete a Sanremo. Seguo con molto amore Baglioni”. Per il momento la “Dottoressa Giò” si sta concentrando sulla prossima edizione del Grande Fratello Nip e di questo nuovo format, oltre a “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque“.

Infine, ha voluto parlare anche di Mara Venier, smentendo ogni tipo di lite con l’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi“. Infatti, in questa intervista dichiara di non avere rivali e, per quanto le riguarda, il rapporto con la conduttrice di “Domenica In” va più che bene.