Barbara D’Urso parla del suo futuro a Mediaset

Barbara D’Urso è una delle conduttrici Mediaset di punta. Nella rete del Biscione le sono stati affidati ben 3 programmi, tra cui un quotidiano e per tale ragione la D’Urso appare in video tutti i giorni. “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live- non è la D’Urso” vanno ormai in onda da diversi anni e diverse sono le critiche piovute ad indirizzo della conduttrice, soprattutto per i personaggi che ospita.

Nonostante ciò però, Mediaset punta molto su di lei e la stessa Barbara è una vera e propria stacanovista. La D’Urso ha rilasciato un’intervista al sito “Blasting News”, parlando a ruota libera del suo lavoro in tv, del suo futuro, del suo rapporto col pubblico e toccando anche l’argomento degli ascolti, ascolti che la domenica sera la vedono in affanno rispetto alla concorrenza di Rai 1.

Partendo dal rapporto con i telespettatori, la conduttrice campana ha ammesso di avere un segreto: “In tutti questi anni di conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani. Avere di base due/tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo“.

Dunque, il segreto di Barbara sta nel sapersi adattare al pubblico e trova appagante il fatto che milioni di persone la seguono qualunque cosa faccia. Toccando l’argomento del calo degli ascolti di “Live- non è la D’Urso”, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, ammettendo che i suoi detrattori avevano predetto che la trasmissione avrebbe chiuso in fretta e invece, dopo 70 puntate, tiene ancora e anche saldamente.

A Mediaset, Barbara ha trovato la sua casa e parlando del futuro, ha ammesso che non ha nessuna intenzione di lasciare l’azienda del Biscione. La conduttrice si sente appagata, conducendo ben 3 programmi. Insomma, nessun timore che la D’Urso nazionale possa lasciare Mediaset. E’ felice così e dunque la vedremo ancora per tanti anni sul piccolo schermo.