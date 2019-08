Barbara d’Urso, manca poco al suo ritorno in tv

Come ogni anno Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico televisivo all’inizio dell’estate con la promessa di tornare in onda già dai primissimi giorni di settembre. E così mentre si gode queste ultime settimane di vacanze tra una ventina di giorni tornerà regolarmente in onda con i suoi, tanti, programmi televisivi su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le notizie, già confermate, in merito.

Già dal prossimo 2 settembre tornerà in onda Pomeriggio 5, il programma televisivo che accompagna gli spettatori da molti anni tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su canale 5 tra cronaca, spettacolo ed approfondimenti sui tanti reality show in onda su Canale 5. Confermata la location, il programma andrà ancora in onda dallo Studio 11 di Cologno Monzese, anche se lo studio sarà rinnovato nel look.

Altra conferma riguarda Domenica Live. Il contenitore della domenica lo scorso anno aveva subito una riduzione oraria, complice anche il nuovo impegno televisivo della conduttrice con Live Non è la d’Urso. Barbara ha però confermato anche la sua condizione del contenitore domenicale e la durata ridotta. La novità riguarda invece il suo nuovo programma, Live Non è la d’Urso, che quest’anno andrà in onda proprio la domenica sera, praticamente poche ore dopo la fine della puntata di Domenica Live. Il programma della domenica pomeriggio quest’anno si scontrerà con la nuova trasmissione di Francesca Fialdini in onda su Rai dopo il confermato appuntamento della Domenica In di Mara Venier.

Altra conferma riguarda il Grande Fratello Nip, che come ogni anno dovrebbe tornare in onda ad inizio 2020, occupando la serata del lunedì; anche in questo caso la conduttrice sarà alla conduzione.

Barbara d’Urso si conferma quindi uno dei volti di punta dei programmi di Canale 5, pronta come sempre ad accompagnare il suo fedelissimo pubblico e a ricevere le continue critiche dai suoi, altrettanto numerosi, detrattori, che però dovranno accettare la sua cospicua presenza in tv anche durante tutta la prossima stagione televisiva.