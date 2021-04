Barbara D’Urso, l’affondo di Oliviero Toscani: "Con le luci diventa una caramella da leccare"

A “Ogni Mattina“, il contenitore mattutino condotto da Adriana Volpe su Tv8, è stato ospitato Oliviero Toscani. Il controverso fotografo divenuto famoso anche per i suoi scatti provocatori per importanti firme, uno tra tutti la Benetton, ha fortemente criticato alcune donne dello spettacolo, nello specifico Barbara D’Urso, Lili Gruber e Barbara Palombelli.

Toscani non ha smentito la sua indole provocatoria e in collegamento con lo studio ha ampiamente espresso la sua opinione sul dilagare incontrollato del fotoritocco per raggiungere quei canoni di bellezza imposti dai social. Un fenomeno che a quanto pare è sfuggito al controllo e che riflette un’immagine completamente distorta della realtà, ma divenuto ormai necessario per arrivare ad una sorta di perfezione estetica.

Oliviero Toscani critico su Barbara D’Urso

“Barbara d’Urso con le luci diventa una caramella da leccare, Barbara Palombelli con 45 filtri per nascondere i difetti e la Lili Gruber anche lei…” questo il punto di vista di Toscani, secondo il quale anche in televisione si rende necessario apparire con un’immagine sempre perfetta e ineccepibile.

Nemmeno la padrona di casa si salva da questa spietata analisi: “Sentite voi in televisione siete delle barbie doll, avete deciso che la bellezza è essere una barbie e io credo che sia una cosa che forse ha fatto il suo tempo” sentenzia Toscani tirando dentro anche Adriana Volpe che, con pochi risultati, cerca di schivare il colpo: “Non tutte sono delle Barbie” cerca di ribattere timidamente la conduttrice, ma proprio in quel momento casca il collegamento.

Molti sono rimasti sorpresi dalla reazione della Volpe che non ha difeso in alcun modo le sue colleghe, ha solo commentato le dichiarazioni del fotografo con un poco deciso: “Quello che stai dicendo è stonato adesso“. A chiudere la questione ci pensa Roberto Alessi: “Ci sono grandi artisti che vanno rispettati ma ci sono anche quelli che non vogliono essere conformi alla realtà ma che vanno rispettati, è la libertà di presentarsi come si vuole.. senza avere questo disprezzo verso il prossimo perché è sempre foriero di cattiva informazione, come sai mettere tu le luci… per dare, togliere e alleggerire..“.