Barbara D’Urso: il sindaco di Bacoli rifiuta il suo invito e difende il Sud

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Ha delle evidenti ragioni il primo cittadino di Bacoli: in questo momento di grande emergenza non ha alcun senso creare ulteriori polemiche. È molto facile parlare delle persone che non rispettano le regole (questo accade in ogni città), ma è fondamentale concentrare maggiore attenzione sugli ultimi, quelli che stanno patendo di più le conseguenze di questa crisi.