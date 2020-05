Barbara D’Urso, gli auguri in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Giovedì 7 maggio è stato il compleanno di Barbara D’Urso e non sono mancate le sorprese nei riguardi della presentatrice anche da parte dei diretti “concorrenti” televisivi. Durante la trasmissione “La Vita In Diretta“, in quanto la conduttrice Lorella Cuccarini e il giornalista Alberto Matano hanno voluto fare gli auguri alla D’Urso.

La conduttrice napoletana ha appreso la notizia di questa sorpresa durante la sua trasmissione “Pomeriggio Cinque” e si è detta contenta di questo gesto da parte dei colleghi, a dimostrazione della relativa concorrenza tra Rai e Mediaset. La D’Urso ha rivelato di aver parlato con Lorella Cuccarini che le aveva già fatto gli auguri in privato, visto il rapporto di amicizia tra le due colleghe.

La D’Urso ha espresso la propria stima nei confronti dell’ex conduttore del Tg1, usando queste parole: “Voglio ringraziare anche Alberto perchè lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”. L’iniziativa di fare questa sorpresa durante la puntata de “La Vita In Diretta” è partita dalla conduttrice Lorella Cuccarini, che ha esordito dicendo: “Dobbiamo fare gli auguri a Barbara D’Urso che è il suo compleanno”.

Inoltre Barbara D'Urso ha voluto ribadire il rapporto di amicizia che la lega a Lorella Cuccarini, sulla quale ha detto: "E' stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l'ho ringraziata".