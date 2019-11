Barbara D’Urso gaffe a Pomeriggio Cinque poi chiarisce citando Silvia Toffanin

Barbara D’Urso è nota come una stacanovista, il volto Mediaset ormai è in onda quasi sette giorni su sette. Dal lunedì al venerdì è in onda dalle 17:00 in poi con Pomeriggio Cinque, la domenica è sugli schermi con Domenica Live mentre il lunedì conduce in prima serata il suo Live – Non è la D’Urso. Insomma la conduttrice napoletana è in onda tutti i giorni ad eccezione del sabato.

Oggi però, venerdì 15 novembre, i telespettatori hanno notato qualcosa di strano. Barbara, infatti, mentre lanciava delle anticipazioni su ciò che avverà la prossima settimana a Domenica Live dava appuntamento a “domani”. La gaffe non è avvenuta una volta sola ma varie volte, tanto che alla fine la regia è intervenuta per avvertire la conduttrice che il suo programma sarebbe andato in onda dopo due giorni e non l’indomani.

Accortasi dell’errore la D’Urso ha dichiarato: “Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta”, ha specificato quindi non solo il giorno ma anche l’orario per chiarire che Pomeriggio Cinque, come tutti i suoi programmi è in diretta. Per spiegare poi come mai desse l’appuntamento a “domani” ha semplicemente detto che il sabato è l’unico giorno in cui non è in onda ma è solo impegnata con le prove, tuttavia proprio perché non è in onda lei non lo calcola quindi è come se non esistesse.

Inoltre poiché di sabato a quell’ora, da anni, va in onda il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la D’Urso ha parlato anche della sua collega in questi termini: “Il sabato lascio spazio a una mia collega bravissima, Silvia Toffanin”.

Insomma il sabato non ci saranno dei cambiamenti sui palinsesti di Mediaset ma si è trattato solo di una divertente gaffe. La D’Urso però dopo aver ammesso e spiegato la gaffe c’è ricascata dando in chiusura l’appuntamento a “domani” con la sua Domenica Live.