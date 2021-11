Barbara d’Urso fuori da Mediaset? Altroché, condurrà un importante reality show

Non c’è pace per Barbara d’Urso. A partire dalla fine della scorsa stagione televisiva, sta subendo un delicato momento professionale. A Mediaset è sempre stata uno dei volti di punta, salvo poi essere drasticamente ridimensionata. “Live- non è la d’Urso” e ” Domenica Live” hanno chiuso per sempre, facendole perdere lo scettro di signora della domenica di Canale 5.

Come se non bastasse, anche “Pomeriggio Cinque” è stato ridotto. La d’Urso è intervenuta parlando di accordi con i piani alti, ma le voci che sono emerse erano quelle di un Piersilvio Berlusconi stufo della tv trash ‘dursiana’. A tutto ciò si è aggiunta un’indiscrezione bomba circolata negli ultimi giorni: Barbara fuori da Mediaset con il contratto in scadenza a dicembre 2022 che non le sarà rinnovato.

Nelle ultime ore però le carte in tavola sono state ancora una volta mescolate e il magazine Nuovo Tv ha sganciato un’indiscrezione che potremmo definire anch’essa, bomba. A quanto pare la d’Urso potrebbe essere la nuova conduttrice de “L’isola dei famosi”. La nuova edizione andrà in onda in primavera 2022 e a quanto pare, Ilary Blasi sarà sostituita a causa degli ascolti bassi della scorsa edizione.

Stando a quanto si apprende dal magazine, la motivazione dietro tale scelta sarebbe da ricondurre al fatto che i vertici Mediaset vorrebbero una conduttrice esperta al timone del reality, una che sappia gestire le dinamiche tra i naufraghi. E pensare che ci sono ancora tanti telespettatori che rimpiangono Ilary al “Grande Fratello Vip”, difatti la tesi “conduttrice” esperta non convince molti, i quali ritengono che la Blasi sia più che esperta.

Forse la manovra di Mediaset potrebbe essere ricondotta al fatto che non vuole privarsi della d’Urso e il corteggiamento di Sky alla conduttrice campana, pare non stia andando giù ai vertici del Biscione. Al momento si tratta solo di indiscrezioni e la notizia va presa con le pinze. Sicuramente ci sarà tutto il tempo per studiare bene la mossa giusta da fare.