Barbara d’Urso e Mediaset ai ferri corti: una foto svela come stanno realmente le cose

Barbara d’Urso è ormai finita nell’occhio del ciclone. Sono mesi ormai che si rincorrono voci, sempre più insistenti, di un legame giunto al capolinea tra la conduttrice campana e Mediaset. Segnali di ridimensionamento ce ne sono stati, ma nulla di drastico e definitivo. Se da un lato Barbara ha indubbiamente perso lo scettro di regina, dall’altro si è lanciata in nuove avventure come la conduzione de “La pupa e il secchione“.

Mentre i giornali parlavano di frizioni importanti con Piersilvio Berlusconi, la d’Urso è andata avanti, imperterrita, per la propria strada. Adesso che è arrivato lo show in onda su Italia 1, le voci non si sono placate affatto. La goccia che sembrerebbe aver fatto traboccare il vaso, stando a quanto riferito da Dagospia, sarebbe un crollo negli ascolti de “La pupa e il secchione”, causato da quel trash forte tanto caro a Barbarella.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino, ha parlato di una Mediaset imbufalita, in quanto la conduttrice avrebbe riproposto una sorta di “Live – non è la d’Urso”, con i soliti teatrini e i soliti personaggi. Si è parlato di scontri, riunioni straordinarie, con il coinvolgimento di Endemol Shine, società del gruppo Banijay e casa di produzione del programma.

Si è trattato di voci che non hanno mai trovato conferma, ma un segnale chiarificatore è finalmente arrivato. Niente di vero c’è. A confermare come stanno realmente le cose, non sono parole bensì fatti. Edmondo Conti, Content Supervisor proprio di Endemol Shine, ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae al mercatino del borghetto di Roma, proprio assieme alla d’Urso.

Dunque, i rapporti tra la casa di produzione e la conduttrice campana sono tutt’altro che tesi. La foto è stata condivisa da un fan di Barbara su Twitter, e subito ha ottenuto il like della stessa d’Urso. Con ogni probabilità, la conduttrice ha voluto lanciare una frecciatina a Dagospia che ha divulgato il gossip dandolo per certo e smentire così, una volta per tutte, quanto detto ormai da mesi.