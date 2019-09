Barbara D’Urso e Mara Venier, frecciatine a distanza tra le due signore della domenica

I palinsesti Rai e Mediaset per la prossima stagione autunnale sono stati già resi noti, tra le conferme troviamo a Canale5 Barbara D’Urso. La rete punta molto sulla conduttrice leader di ascolti tanto da averle affidato la conduzione di ben 3 programmi tra pomeridiani e serali e di lasciarle carta bianca sul contenuto e scaletta.

Barbara D’Urso quindi sarà nuovamente alla conduzione dei suoi programmi storici tra cui Domenica Live, quest’ultimo programma però nel corso della scorsa stagione ha subito una battuta di arresto negli ascolti a causa della concorrenza, in Rai infatti Mara Venier, dopo anni di assenza, è ritornata alla conduzione di Domenica In riscuotendo un ottimo successo di pubblico che ha spinto la Rai ha chiederle di condurre il programma anche per la prossima stagione.

A settembre quindi le due signore della tv torneranno a sfidarsi la Domenica pomeriggio, entrambe ripartono lo stesso giorno, Domenica 15 settembre, ed inoltre mentre la Venier dividerà la domenica con Francesca Fialdini ed il suo nuovo programma “A ruota libera”,molto probabilmente la D’Urso andrà in onda in un orario ridotto come l’anno scorso.

In questi giorni però pare che le frecciatine e gli scontri a colpi di Hashtag tra le due siano già ricominciati, in occasione dei promo di Barbara D’Urso per il ritorno di Pomeriggio 5 il 9 settembre, Mara Venier ha pubblicato su Instagram delle stories dove mostra i lavori in corso del suo studio. Secondo alcuni utenti si tratta di una velata fracciatina alla rivale, con le stories infatti la conduttrice veneta sembra ribadire di stare per tornare. Inoltre sempre la Venier ha anche annunciato il nome del primo ospite nella sua trasmissione: si tratta di Amadeus.

Non è la prima volta che tra le due ci sono scontri palesi o velati, nella scorsa stagione la Venier sui social aveva messo dei mi piace a dei commenti critici nei confronti della D’Urso mentre quest’ultima, sempre sui social, si era vantata degli ascolti delle prime puntate del suo programma, ascolti poi scesi a vantaggio della rivale che aveva ribadito di fare una trasmissione con il “cuore”, celebre slogan della conduttrice Mediaset.

Per la nuova stagione televisiva quindi sembrerebbe che lo scontro tra Barbara D’Urso e Mara Venier sia già iniziato, anche se quest’anno si è aggiunta una terza sfidante: Simona Ventura con la sua La Domenica Ventura.