Barbara D’Urso, "Domenica Live" e "Live – Non è la D’Urso" prossimi alla chiusura

Le voci di una rottura tra Barbara D’Urso con Mediaset circolano ormai da giorni. La conduttrice infatti, a causa dei bassi ascolti registrati sia da “Live – Non è la D’Urso“, che ha chiuso in anticipo rispetto ai piani iniziali, e “Domenica Live” in cui ultimamente viene sconfitto in maniera fin troppo agevole da “Domenica In” condotto da Mara Venier, hanno deteriorato i loro rapporti.

La D’Urso, nelle pochissime volte che è stata interpellata su questo argomento, ha voluto rassicurare i suoi fan promettendo di tornare l’anno prossimo con i suoi programmi storici. Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni, la Barbarella si sarebbe proposta per lavorare in Rai, ma a quanto pare l’azienda di Viale Mazzini sembra essere poco interessata al suo nome.

Il futuro di Barbara D’Urso

Con il passare dei giorni stanno uscendo nuove notizie sul futuro della D’Urso. Come svelato in questi giorni da Giuseppe Candela sul sito Dagospia per la prossima stagione di Canale 5 chiuderanno sia “Live – Non è la D’Urso” che “Domenica Live” e rimarrebbe solamente con la conduzione di “Pomeriggio Cinque”.

Infatti secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino: “La chiusura di Live – Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata da Dagopsia. Non si tratta di una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop”.

Proprio sul futuro la rete si gioca tanto e la scelta del nuovo volto è importante per ritornare a sfidarsi alla pari con Rai 1. Dagospia non esclude che Mediaset stia lavorando a dei progetti totalmente diversi, ma in questi giorni al posto della D’Urso si è parlato di un programma condotto da Elisa Isoardi o Tommaso Zorzi, anche se Adriana Volpe, rientrata nella scuderia della rete, potrebbe essere una outsider.