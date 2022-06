Barbara D’Urso confermata a Mediaset: "Troveremo il programma giusto"

Ascolta questo articolo

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2022/2023 che non vedono grosse modifiche, soprattutto per quanto riguarda la rete ammiraglia – Canale 5 – nelle fasce orarie pomeridiane dove troveremo ancora i pilastri sacri delle passate stagioni, da Federica Panicucci a Barbara Palombelli, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso.

Proprio quest’ultima, nei mesi scorsi, era stata protagonista di diverse voci che la posizionavano lontano da Mediaset dopo la fine del contratto, previsto per il prossimo dicembre. Ebbene, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, è stato proprio l’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi, a fugare ogni dubbio circa questa eventualità.

Le parole di Piersilvio Berlusconi confermano la presenza di Barbara D’Urso a Mediaset

“Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica“. Insomma, la storica conduttrice Mediaset sarà ancora presente sulla rete ammiraglia, anche se la sua presenza è stata alquanto ridimensionata rispetto agli anni precedenti.

Ricordiamo, infatti, che la D’Urso è arrivata a condurre ben tre programmi nelle passate stagioni di Canale 5: Pomeriggio 5, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Un lavoro titanico – considerando la preparazione di servizi e interviste di tre trasmissioni che mescolavano gossip e notizie di attualità – che ha saputo gestire a meraviglia, ma la troppa esposizione mediatica, si sa, è una lama a doppio taglio e infatti ora la Barbarella Nazionale ha dovuto “accontentarsi” del suo programma contenitore – Pomeriggio 5 – in onda nella fascia pomeridiana.

Inoltre, Piersilvio Berlusconi ha reso nota la decisione di apportare qualche cambiamento nel day-time: “Sui contenitori del daytime ci stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i risultati parlano da soli“.