Barbara D’Urso conferma "Domenica Live" nella prossima stagione di Canale 5

Negli ultimi mesi si è parlato molto insistentemente di una possibile chiusura di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. I motivi dietro a questo mormorio sono nati a causa dei bassi ascolti registrati dalla Barbarella per tutto l’anno solare, perdendo clamorosamente in quasi tutte le domeniche e vedendosi chiudere in anticipo il “Live – Non è la D’Urso“.

Come poi riportato in precedenza dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, la D’Urso a causa di alcune decisioni prese dalla sua rete avrebbe rotto definitivamente con Pier Silvio Berlusconi. Proprio per questo motivo si sarebbe addirittura proposta ai vertici Rai per poter lavorare con loro venendo però, sempre secondo le voci, rifiutata dall’azienda di Viale Mazzini.

Le parole di Barbara D’Urso sulla prossima stagione televisiva

Nella giornata del 23 maggio finisce definitivamente l’edizione di “Domenica Live” e il dubbio su una possibile chiusura o meno del programma resta ancora nella mente dei suoi fan. La conduttrice però, nella parte finale, ha voluto fugare ogni tipo di dubbio facendo capire tra le righe che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe avere un ruolo ancora molto importante nei palinsesti di Canale 5.

Ecco le parole riportate da Barbara D’Urso in cui risponde agli ultimi rumor: “Si conclude qui la stagione, come già previsto. Io vi ringrazio. E ringrazio chi, da dieci anni a questa parte, ha messo il cuore assieme a me. Ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose assolutamente meravigliose”.

Vengono annunciate pure delle novità per la prossima stagione televisiva, ma al momento i progetti di Barbara D’Urso non sono stati svelati al grande pubblico. L’unica cosa certa, stando alle sue parole, resta quello di vederla per almeno un altro anno su Canale 5, anche se alcuni programmi starebbero rischiando la chiusura definitiva.