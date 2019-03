Barbara D’Urso battuta dai David di Donatello: la reazione di Piera Detassis

Le premiazioni ai David di Donatello, andati in onda su Rai1 marcoledì 27 marzo, hanno sfiorato i 3 milioni di telespettatori (nello specifico sono stati seguiti da 2 milioni 975 mila) realizzando il 15% di share, la 64ª edizione dei Premi condotta anche quest’anno da Carlo Conti, ha così battuto il principale programma della rete concorrente Live-Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso, quest’ultimo ha realizzato 2 milioni e 140 mila telespettatori totali (in particolare, nella fascia di prime time, il programma ha raccolto 2 milioni 859 mila telespettatori) e il 13,2% di share.

Il programma di Barbara D’Urso non è riuscito a superare negli ascolti i David di Donatello nonstante gli ospiti e gli argomenti trattati: da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, annunciati come i nuovi opinionisti del Grande Fratello, ad un acceso dibattito sui diritti civili dei gay con Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi Paone e Gianluigi Nuzzi.

Sulla vittoria contro Barbara D’Urso si è espressa la direttrice artistica dei David Piera Detassis, infatti ospite nel programma Stracult, incalzata dai conduttori Andrea Delogu e Fabrizio Biggio è stata al gioco e ha inviato alla conduttrice un saluto “col cuore” mimando il celebre gesto della D’urso e ironizzando dicendo: “Era stata una carriera gloriosa finora” e sul successo ottenuto sui social si è dichiarata molto soddisfatta.

Nonostante la vittoria degli ascolti però sui David non sono mancate le polemiche da Dario Argento, che ritirando il premio alla carriera ha dichiarato di non aver mai vinto ai David, a Fiorello che ha criticato l’organizzazione della serata perchè eccessivamente triste sostenedo che: “C’è più allegria ai funerali” e sottolineando come mancassero momenti di spettacolo( ad eccezione di Sabrina Impacciatore e gli altri attori del cast “A casa tutti bene” che hanno intonato una canzone).

Altra critica da parte dello showman anche alla mancata candidatura ai premi di film comici, poiché nelle cinquine vi erano solo film drammatici. Tuttavia sulle dichiarazioni di Fiorello Piera Detassis non si è espressa.