Barbara D’Urso batte negli ascolti i programmi di Giletti e Fazio

Prosegue il successo della trasmissione condotta da Barbara D’Urso che va in onda ogni domenica sera. Lo dimostrano gli ascolti e ciò ha fatto sì che è riuscita ad aver battuto due diretti rivali, come “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e “Che Tempo Che Fa”. Questi due programmi vengono trasmessi rispettivamente su La7 e Rai Due. La conduttrice napoletana è riuscita ad avere la meglio sui concorrenti, trattando all’interno della trasmissione diverse tematiche che vanno dall’aspetto politico fino ad arrivare al mondo del gossip.

L’ultima puntata di “Live – Non è La D’Urso” di domenica 3 maggio ha registrato il 12% con una media pari a oltre due milioni di spettatori. Anche sul web è molto presente il programma che permette ai fan la possibilità di interagire con la trasmissione capace di ottenere molte interazioni. Ci sono degli ascolti inferiori delle trasmissioni di Fabio Fazio e Massio Giletti che non riescono ad arrivare al 10%.

Un risultato che deve far porre delle riflessioni, sebbene trattino tematiche completamente differenti, ma la scelta del pubblico sembra orientarsi in una direzione opposta a quella attesa. Nella composizione delle tre trasmissioni ci sono delle differente evidenti, anche per quanto riguarda la durata della messa in onda.

A terminare per ultima è il programma di Barbara D’Urso, mentre il primo ad anticiparsi è Fabio Fazio con una programmazione differente che parte dalle 19:40 con la prima parte, in attesa degli altri ospiti.

La trasmissione di Barbara D’Urso è riuscita a ottenere un vantaggio importante sui programmi concorrenti. Un esempio si ritrova in “Non è l’Arena” che si ferma con una media intermedia tra il 6 e l’8,8%, tanto da essere battuta da “Che Tempo Che Fa” registratasi al 9,7% di share.