Barbara D’Urso arriverà al Festival di Sanremo nel 2022: la reazione della conduttrice

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più affermate e criticate. Da anni ormai è uno dei volti di punta in casa Mediaset, grazie alla conduzione di ben tre trasmissioni. Gli argomenti e i temi toccati nei programmi della D’Urso, gli ospiti che spesso invita nei suoi salotti, sono motivo di critiche sia da parte del popolo del web che di personaggi noti.

Dunque, nel bene o nel male Barbara D’Urso è un personaggio sulla bocca di tutti. E per una conduttrice come lei, con una carriera come la sua, approdare sul palco del teatro Ariston e condurre il Festival di Sanremo, sarebbe una grande soddisfazione. D’altronde Sanremo è una meta a cui un po’ tutti i conduttori puntano. Nel caso della D’Urso sembrerebbe che sia pronta per approdare nel 2022, parola di Salvatore il sensitivo!

Andando con ordine, nei giorni scorsi è circolata in rete la notizia che un tal Salvatore, che sarebbe un sensitivo, avrebbe sognato la D’Urso sul palco di Sanremo. Incuriosita dalla cosa, la conduttrice ha invitato l’uomo a “Pomeriggio Cinque” e, durante la puntata andata in onda il 29 ottobre, Salvatore è stato uno degli ospiti di Barbarella.

Il sensitivo si è detto sicuro del suo sogno, aggiungendo che sogna la conduttrice almeno un paio di volte a settimana. E in uno di questi, gli è apparsa la D’Urso con indosso un abito bianco e con delle piume alle spalle, con dietro la scritta Sanremo. Inoltre, Salvatore avrebbe sognato il numero 2 a più riprese e per tale ragione, Barbara potrebbe approdare sul palco del teatro Ariston proprio nel 2022.

La D’Urso ovviamente ha reagito a tutto ciò, ammettendo che nella vita tutto può accadere. Sicuramente non può sapere se Salvatore sia o meno un sensitivo, ma resta bizzarro il fatto che lui l’abbia sognata. La conduttrice ha così deciso di vederci chiaro, facendo domande su domande al suo ospite, il quale le ha risposto: “Il tuo sogno è arrivare a Sanremo, e ci arriverai. 2022! Ci scommetto quello che vuoi“.

La conduttrice apparentemente sembrava non credere alle parole del sensitivo, ma si è comunque mostrata parecchio interessata nell’ascoltarlo. Secondo l’uomo, Barbara sarà da sola sul palco dell’Ariston e vorrà essere seduto in prima fila quando ciò accadrà. La D’Urso ha prontamente replicato: “Io potrei fare Sanremo un giorno, può darsi perché faccio questo lavoro“.

L’uomo ha poi fatto un’altra rivelazione: la conduttrice presto avrà un fidanzato. L’uomo arriverà nella vita di Barbara in meno di un anno. Barbara ci ha scherzato su ed è apparsa divertita dalla cosa. In chiusura di puntata, ironica la D’Urso ha chiosato: “Mi hanno scritto tutti, stanno già comprando i biglietti per Sanremo 2022“.