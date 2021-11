Barbara d’Urso addio a Mediaset: non le sarà rinnovato il contratto

Per tutta l’estate il futuro professionale di Barbara d’Urso è stato sulla bocca di tutti. Dopo la chiusura definitiva di “Live- non è la d’Urso”, ciò che ha destato sospetto è stata anche la cancellazione di “Domenica Live” e l’estromissione della conduttrice campana dalla domenica pomeriggio di Canale 5. Le sono subentrate Maria De Filippi e Silvia Toffanin, in onda rispettivamente con “Amici” e “Verissimo”.

Anche “Pomeriggio Cinque” è stato ridimensionato. Si è parlato di un Piersilvio Berlusconi poco incline alla tv ‘d’ursiana’, che tra i due i rapporti fossero tesi. Quando Barbara è tornata a settembre ha parlato di un confronto con il numero uno di Mediaset e del fatto che si siano trovati d’accordo su tutta la linea. In realtà sotto sembra esserci dell’altro e gli attriti tra la d’Urso e Berlusconi sembrano tutt’altro che una mera invenzione.

La crisi sembrerebbe essere talmente tanto forte, che alla conduttrice campana addirittura non le sarà rinnovato il contratto, dopo anni e anni di lavoro a Mediaset. L’addio tra le parti sembra essere certo, con Barbara che a giugno porterà a termine la stagione di “Pomeriggio Cinque” e poi sarà costretta a fare le valigie. La tv trash da lei proposta è ormai finita in soffitta e la domenica pomeriggio di Canale 5, con la venuta della De Filippi e della Toffanin, si è ripresa quella leadership che da tempo le mancava, ridimensionando il suo diretto competitor.

Quale sarà dunque il futuro della d’Urso? In passato si è parlato di un passaggio in Rai. Oggi, voci di corridoio menzionano Sky. L’azienda pare abbia fatto un’importante proposta alla conduttrice campana, per rilanciare il pomeriggio di Tv8. Al momento Barbara ci starebbe pensando. La verità è che il suo futuro resta un’incognita e, proposte vere o presunte a parte, l’unica certezza sembrerebbe essere proprio il suo addio a Mediaset.

Sicuramente, dopo tanti anni farà un po’ effetto non vederla più nella rete ammiraglia del Biscione. Al momento la diretta interessata resta in silenzio. Sicuramente nelle prossime settimane, se non nei prossimi mesi, ci saranno delle novità. L’unica novità sulla quale può godere la d’Urso è l’amore per Francesco Zangrillo, suo compagno da circa un anno.