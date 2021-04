"Barbapapà", nuove avventure dal 12 aprile 2021

Intelligenti, furbi e veloci di fronte ad ogni difficoltà, i “Barbapapà” riescono in ogni situazione ad avere la meglio grazie anche al loro carattere positivo. Per la gioia dei piccoli e dei grandi i Barbapapà tornano sugli schermi con una nuova serie. Sarà possibile vederli in chiaro su Rai Yoyo a partire dal prossimo 12 aprile, dal lunedì al venerdì, negli orari 07:20 e, in replica, 15:55 e ancora “dalla domenica al venerdì alle ore 20:50″, quando sarà trasmesso “un doppio episodio e in anteprima esclusiva su RaiPlay da sabato 10 aprile con il boxset dei primi 26 episodi“, si legge in ansa.it.

I Barbapapà, creati nel 1970 dalla coppia Annette Tison (francese) e Talus Tailor (statunitense), inizialmente appartenevano alla letteratura per l’infanzia, successivamente hanno cominciato a muoversi nei cartoon. La famiglia del Barbapapà è felice e sa trasformare ogni difficoltà in opportunità per creare qualcosa di nuovo.

Dotati di una intelligenza insita nella loro stessa pelle i Barbapapà sanno adattarsi ad ogni situazione e trovare la soluzione di ogni problema. Il tema ecologico è il filo rosso di sempre, ben accolto e percepito anche dai piccoli. La nuova serie, “Barbapapà – In Famiglia“, comprenderà 52 episodi di una durata di 11 minuti.

La serie è prodotta dalla francese Normaal con la partecipazione di TF1 e Nickelodeon. I figli dei creatori dei Barbapapà, Alice e Thomas Taylor, hanno elaborato – animazioni, testi, musica e regia – della nuova serie, attenti a restare fedeli all’ispirazione iniziale che voleva i Barbapapà come “una grande famiglia felice“.

Gentilezza, libertà e felicità animano le famose figure tonde dai colori pop che, per scelta, vivono in campagna, in una casa a forma di bolle creata da Annette Tison. Talus Taylor aveva in mente, sin dall’inizio di trasmettere attraverso i Barbapapà una consapevolezza ambientale. Nei racconti, pur brevi, viene affrontavano il grave tema dell’inquinamento e cosa significhi energia rinnovabile.