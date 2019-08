"Ballando con Stelle", Elisa Isoardi parteciperà alla nuova edizione del talent show

Una delle punte di diamante per la Rai, Elisa Isoardi è divenuta col tempo sinonimo di garanzia e professionalità. In precedenza divenne la sostituta di Antonella Clerici del famoso cooking show “La prova del cuoco“; successivamente la Clerici è stata completamente sostituita dalla bella presentatrice Isoardi, prendendo in pieno le redini della conduzione culinaria, a tempo indeterminato.

La Isoardi ha costruito un vero personaggio basato prettamente sulla serietà, sulla simpatia e soprattutto sulla professionalità. Ad oggi conduce in maniera magistrale il programma di cucina del mezzogiorno, e pare che numerosi siano gli inviti e le partecipazioni, per diversi programmi serali, uno fra tutti appare essere proprio il famoso programma di ballo “Ballando con le stelle“.

Il celebre programma del sabato sera, condotto dalla famosa conduttrice Rai, Milly Carlucci, pare che abbia scelto come primo partecipante proprio la Isoardi, così da diventare una ballerina provetta. Anche in precedenza Elisa diede prova delle sue doti di ballo; infatti la conduttrice partecipò in qualità di ospite alla semifinale di “Ballando con le Stelle” edizione 2019. Nella scorsa edizione infatti Elisa fece coppia con il ballerino Samuel Peron, ed entrambi ottennero non pochi complimenti circa la loro performance di ballo.

Questo ha incoraggiato la Isoardi ad accettare l’invito da parte della Carlucci per diventare una concorrente del programma, ritornare sulla pista da ballo, rimettersi in gioco, e allo stesso tempo divertirsi. A rendere veritiera la notizia è stata la Isoardi in persona durante un intervista a “Diva e Donna“, infatti la presentatrice afferma: “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata“.

La giovane presentatrice Rai sembra dunque più che convinta a partecipare a questa nuova edizione del programma di ballo, e potrebbe anche essere un buon pretesto per scrollarsi di dosso i tanti pregiudizi che circolano sul suo conto, in quanto precedentemente legata sentimentalmente con il leader della Lega, ed attuale Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Inoltre la presenza della Isoardi, non può che far aumentare la curiosità da parte dei telespettatori del Sabato sera; è noto infatti che le principali manovre di aumento audience del programma condotto dalla Carlucci, appare essere la scelta di concorrenti controversi, criticati, e chiacchierati,ai fini di far aumentare gli indici di ascolto.