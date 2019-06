Ballando con le Stelle: vincono Lasse Matberg e Sara Di Vaira

Si tratta sicuramente di una sorpresa, poiché nessuno avrebbe scommesso un euro sulla coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di Vaira a “Ballando con le stelle“. Invece, contro ogni previsione, riescono a trionfare in finale prevalendo su Ettore Bassi e Alessandra Tripoli.

Una vittoria meritata anche per un’ottima maestra come Sara Di Vaira, che dopo dieci anni di “Ballando con le stelle“, finalmente si porta a casa il primo posto. Il “vichingo” invece conquista il pubblico anche per la sua enorme simpatia e per la sua caparbietà. Infatti, nonostante un brutto infortunio al braccio destro durante gli ultimi balli continua a stare in pista senza l’ausilio di nessuna fasciatura.

Oltre al grande percorso fatto da Lasse, in questa edizione ha vinto anche lo spessore umano. In una intervista concessa a “Storie italiane” nei giorni scorsi, il norvegese emoziona il pubblico con una bella dichiarazione: “Avevo 9-10 anni quando è successo. I bambini, che avevano 12 o 13 anni, cominciavano a prendermi di mira, mi dicevano cose brutte sui denti, mi chiamavano coniglio. Ero grosso e quindi non mi venivano a menare, mi maltrattavano con le parole però e a volte le parole fanno più male dei pugni”.

La classifica si completa con un terzo posto condiviso da Milena Vukotic e Simone Di Pasquale e Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; e la quinta posizione condivisa da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro e Angelo Russo con Anastasia Kuzmina.

Gli altri premi

Come di consuetudine, a “Ballando con le stelle” vengono dati anche gli altri premi. Milena Vukotic, insieme a Simone Di Pasquale, hanno vinto il premio speciale della giuria, mentre Ettore Bassi si è aggiudicato dal giornalista Alberto Matano il premio per l’esibizione più emozionante, denominato anche con il nome “Targa Paolo Rossi“.

Il “Trofeo Maurizio Aiello” viene vinto invece da Marzia Roncacci e Samuel Peron per il maggior numero di spareggi effettuati. La giornalista del TG2 è stata una delle prime eliminate di questa edizione di “Ballando con le stelle”.