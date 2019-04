"Ballando con le stelle" vince contro "Amici", polemiche per la penalità alla coppia Todaro- De Girolamo

La quinta puntata del programma del sabato sera di Rai 1 “Ballando con le stelle” ha battuto negli ascolti il principale programma concorrente “Amici” su Canale 5, nello specifico il programma di Milly Carlucci ha totalizzato 3.834.000 spettatori ed uno share pari al 22,6% mentre il talent di Maria De Filippi ha ottenuto 3.661.000 spettatori pari al 22,7% di share.

Ad Amici Fabio Rovazzi ha sostituito, per una sola puntata, il coach dei bianchi Ricky Martin, mentre l’ospite internazionale è stato John Travolta e dopo le varie sfide tra i ragazzi delle due squadre, l’eliminata della settimana è stata Valentina, della squadra Blu.

A Ballando con le Stelle invece si sono esibiti tutti i concorrenti vip con i loro ballerini professionisti, emozionante è stato il valzer tra Angelo Russo, il Catarella del Commissario Montalbano, e la sua ballerina Anastasia Kuzmina. I giudici sono stati colpiti anche dall’eleganza di Milena Vukotic in coppia con Simone Di Pasquale, mentre le coppie favorite per la finale sembrano essere quelle formate dall’ attore Ettore Bassi e la ballerina Alessandra Tripoli e dal ex calciatore Dani Osvaldo in coppia con Veera Kinnunen. La coppia eliminata allo spareggio con Manuela Arcuri e Luca Favilla è stata quella di Marzia Roncacci e Samuel Peron

Polemiche sulla penalità inflitta alla coppia Todaro-De Girolamo

In questa settimana la coppia formata dall’ ex parlamentare Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro ha subito vari infortuni, la De Girolamo ha avuto dei problemi all’anca, mentre il ballarino alla schiena. Ieri sera, inoltre, Raimondo Todaro aveva la febbre alta e proprio per questo a chiesto a Milly Carlucci e alla produzione se fosse possibile posticipare la loro esibizione alla fine della trasmissione per permettere al cortisone di fare effetto, la sua richiesta è stata accettata, ma per questo motivo avrebbero subito una penalità.

L’attribuzione di una penalità ha portato, sia la giuria in studio che il pubblico, a fare un paragone con Suor Cristina, alla quale sabato scorso, il sabato di Pasqua, è stato permesso di non essere presente in studio. La trasmissione si è giustificata dichiarando che ciò era già stato deciso prima ma a questo punto Fabio Canino ha ribadito di come la febbre fosse un imprevisto e qundi non accordabile prima. Tuttavia la penalità inflitta, l’ abbassamento di un punto del voto finale, è stata colmata con l’attribuzione alla coppia del “tesoretto” che ne ha permesso la salvezza.