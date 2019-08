Ballando con le Stelle, Valeria Graci potrebbe essere una possibile concorrente

Sebbene la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle approderà in prima serata soltanto nei primi mesi del 2020, lo staff e Milly Carlucci, conduttrice del programma, sono già all’opera alla ricerca di nuovi concorrenti per le varie sfide di ballo. Uno dei possibili e papabili concorrenti potrebbe essere Valeria Graci, proprio come riporta il settimanale Oggi.

Il settimanale riporta questa indiscrezione sulle sue pagine:“La Carlucci sta vagliando con attenzione il percorso artistico e privato dell’attrice e comica”. Valeria Graci è parte del programma Io e te condotto da Pierluigi Diaco che è affiancato anche da Sandra Milo che cura l’inserto de La Posta del Cuore.

Dopo la chiusura del programma a settembre e con il ritorno sullo stesso canale di “Vieni da Me” di Caterina Balivo, il futuro di Valeria Graci potrebbe essere proprio il mondo della danza e, quindi, il programma della Carlucci. La Graci aveva già sostenuto, in passato, il provino per partecipare, ma è sempre stata scartata.

Il programma “Io e Te” è stato accolto talmente tanto bene dai telespettatori della Rai al punto che dal 14 settembre andrà in onda in seconda serata sempre sulla stessa rete, anche se in una nuova veste. Un programma che si arricchisce con la Posta del Cuore di Sandra Milo e il dialogo e confronto con alcune icone del mondo digitale. La Graci, nella nuova edizione serale, non ci sarà e il suo posto è occupato da Paola Tavella, giornalista, scrittrice.

In base all’indiscrezione del settimanale Oggi, Valeria Graci potrebbe essere una concorrente del programma, insieme ad alcuni volti noti, come Wanda Nara. Oltre a loro due, si fa anche il nome di Elisa Isoardi, ex moglie di Salvini e conduttrice de La Prova del Cuoco. La Isoardi non è nuova al programma sul ballo, dal momento che è stata ballerina per una notte nella scorsa edizione.